50 Arap işadamından Şanlıurfa’ya çıkarma

Tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek için Türkiye'de bulunan Arap girişimciler, körfez ülkelerinden 50 iş adamının katılımıyla Şanlıurfa'da bir otelde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Güngör Azim Tuna, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı.

VALİ TUNA: YABANCI YATIRIMCILARI BURADA GÖRMEK GÜZEL



Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan iş adamları, yetkililerle iki ülke arasında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda Vali Tuna, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğunu belirterek, GAP projesi ile birlikte bu çalışmaların daha da arttığını söyledi. Vali Tuna, "Yabancı yatırımcıları burada görmek güzel. Şanlıurfa yıllardan beridir, insanların huzur ve güven içinde yaşadığı bir kenttir. Burada geniş bir topluluğu besleyen potansiyel var, burada gelecekte hem tarımda hem hayvancılıkta, ticarette çok önemli fırsatlar var iş gücü sıkıntısı yok. Burada yatırım yapmak isteyenlerle ilgili devletimizin sunduğu çok önemli destekler var. Bizde kentte koordineli çalışarak burada yatırım yapmak isteyen insanlara da yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ SİYASİ İRADE SON ZAMANLARDA ÇOK İYİ DURUMDA"



Heyet Başkanı Macid Al Hamis ise ilgililere teşekkür ederek, "Diyarbakır'dan buraya gelinceye kadar yolda gördüğümüz ovalar, hayvancılık ve tarım açısından verimli araziler ve yemyeşil tarlaları görmekten oldukça memnunuz. Şanlıurfa ve bütün Ortadoğu toprakları enbiya tarihiyle dolu güzel ve bereketli topraklardır. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi irade son zamanlarda çok iyi durumdadır. Bu uyumlu siyasi birlikteliği ticarete, yatırıma dönüştürmek için hep birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

TYDTA Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise Körfez ülkelerinden gelen 50'ye yakın iş dünyası temsilcisi için sektörel tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ziyaretin verimli geçtiğini vurgulayan Rumeli, "Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarım ve hayvancılık sektörlerine ve bu alanlarda muhtemel yatırım ve iş birliği imkanlarını misafirlerimize tanıtıyoruz. Misafirlerimiz, bölgede bu konularda büyük bir ticaret ve yatırım potansiyelinin mevcudiyetini ilk elden gözlemleme imkanı elde ediyorlar. Aynı zamanda, bölgenin iş dünyası temsilcileri ile yakından tanışma imkanı buluyorlar. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz bu kapsamlı ve önemli etkinliğimizle son dönemde hız kazanan ve gelişmekte olan ülkemiz ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin verildiği toplantıdan sonra yabancı yatırımcılar, Şanlıurfa'daki besi çiftlikleri, sera bölgeleri ve ilgili alanları ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi elde etti.