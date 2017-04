Dünya yıldızları Bodrum’da parlayacak

Dünyanın en köklü film yapım şirketlerinden olan Paramount Pictures, Dubaili bir şirketle yaptığı lisans anlaşması sonrasında Paramount Hotels&Resorts markasıyla turizm sektörüne adım attı. İlk otelini mayısta The Bodrum by Paramount Hotels&Resorts markasıyla Bodrum'da açmaya hazırlanan grup, turizm sektörüne de yeni bir anlayış getirecek. Sinema ve eğlence konseptinin sunulacağı otel, dünya jet sosyetesinin yanı sıra Hollywood yıldızlarının da gözdesi olacak. The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts Genel Müdürü Alessandro Redaelli, Paramount'un bir eğlence şirketi olduğunu belirterek, "Biz de müşterilerimize eğlence vaadediyoruz. Bizi diğer otellerden farklılaştıracak üç özel hizmet sunacağız. Bu konsepti sinema teknolojisi, Hollywood bağlantısı ve California tarzı olarak adlandırıyoruz. Paramount'a gelen misafirler eğlence ve rahatlığı bir arada bulacak" dedi. Bu yıl yüzde 60 doluluk hedeflediklerini aktaran Redaelli, "Yüzde 40 iç pazar, yüzde 60 da Körfez ülkeleri, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa'dan turist çekmeyi hedefliyoruz. Pazarlama faaliyetlerine başladık. İlgi oldukça yüksek. Mayıstaki açılış kokteylimizde de Hollywood'dan sürpriz isimler olabilir" diye konuştu.Dünyadaki ilk oteli Bodrum'da açtığını aktaran Redaelli, "Biz lokasyondan çok hizmet kültürümüzle uyuşacak bir nokta arıyorduk. Bodrum'a geldiğimizde aradığımızdan da fazlasını bulduk. Muhteşem bir doğa, eşsiz lezzetler sunan bir yer Bodrum. Otel de bizim kültürümüzle uyuşuyor. Fransa'nın Saint-Tropez'i neyse Türkiye için de Bodrum o" ifadelerini kullandı. Bodrum'un daha çok tanıtılması için bölge yöneticileri ve STK'larıyla bir araya geldiklerini aktaran Redaelli, buradaki turizmi 12 aya yaymak için çalışacaklarını kaydetti.Otelin 134 suit ve villadan oluştuğunu belirten Redaelli, her bir odanın farklı büyüklüklerde olduğunu kaydetti. Bin metrekareye kadar villaların olduğunu aktaran Redaelli, "Fiyatlarımız ise günlük 250 ila 45 bin euro arasında değişiyor" dedi.Yılın son çeyreğinde Riyad'da bir markalı residance açacaklarını aktaran Redaelli, 2018'de de iki otel açacaklarını söyledi. Redaelli, "Biri Katar Doha'da markalı residance, diğeri de Dubai'de residance ve otel bir arada, bir kompleks olacak" diye konuştu.Son dönemde Türk turizm sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ancak bunun geçici olduğuna inandıklarını belirten Redaelli, şunları anlattı: "Türkiye müthiş bir destinasyon. Deniz, kum güneş, doğa, kültür, tarih her şeyi içinde barındırıyor. 360 derece bir destinasyon. Son 5 yılda Türkiye çok parlak bir tanıtım stratejisi yürüttü. Terör artık global bir sorun bunu Türkiye ile bağdaştırmak haksızlık olur. Biz Türkiye'ye güveniyoruz."