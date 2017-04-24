Dolar son bir ayın en düşük seviyesinde

EURO, DOLAR KARŞISINDA BEŞ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Euro/dolar paritesi 1,07 seviyelerinden 1,0935'e kadar çıkarak 10 Kasım'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. İçeride ise euro/TL 3,90 civarında seyrediyor.

Fransa'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı gibi piyasada şok etkisi yaratacak kararların alınması ihtimalini azaltan ilk tur sonuçlarının ardından yatırımcılar güvenli liman varlıklarda açtıkları pozisyonları kapattılar.

GÖZLER BU HAFTA MERKEZ'DE

Piyasalar bu hafta içeride Merkez Bankası'nın çarşamba günkü toplantısını ve siyasi gelişmeleri takip edecek.

Merkez Bankası'nın politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken, geç likidite penceresinde faiz artış beklentileri yer alıyor.