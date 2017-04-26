Rusya'dan flaş açıklama

Tkaçev, Türkiye'nin buğday ve çeşitli tarım ürünlerinin vergisiz alındığı ülkeler listesinden Rusya'yı çıkarmasına ilişkin olarak, "Ülkelerimiz arasındaki bu ekonomik krizin çözümlenmesini umuyoruz. Türkiye'yle gelenek haline gelen tarihi ilişkilerimiz var. Birbirimize bağımlıyız. Müzakereler devam ediyor. İki hafta içerisinde bir uzlaşıya varılacağını umuyorum" dedi.

'KONU YARIN GÖRÜŞÜLECEK'

Müzakerelerin devamı olarak iki ülkenin Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları arasında yarın Türkiye'de bir görüşme gerçekleşeceğini belirten Tkaçev, "İlk önce Türkler bize geldi, biz de yarın onlara gidiyoruz. Bir çözüm bulabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.