2 ayın en düşük seviyesinde

Giriş Tarihi: 27.4.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 10:01
Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde

fiyatlarında gerileme devam ederken, kur 3.56 seviyesinin altını görerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. 'nın PPK kararlarındaki sıkılaştırmanın bugün ne kadarını kullanacağına dair likidite adımları belirleyici olacak

Artan küresel risk iştahına ek olarak 'nın () dün para politikasında sıkılaştırma yanlısı beklentilerin üzerinde adımı sonrası /TL'de aşağı yön devam ediyor.

DOLAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolar/TL geçen haftayı tamamladığı 3.65'li seviyelerden hafta boyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi ve dün akşam saatlerinde 3.58 seviyesinde tamamladı. TL dün gelişmekte olan para birimlerinden yüzde 1 pozitif ayrışırken bu sabah güne 3.57 sınırında başladı. Dolar fiyatları gün içinde en düşük 3.5585 seviyesini görerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 23 Şubat'ta bu seviyeye gerilemişti. Dolar kuru saat 09.31 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5605 seviyesinden işlem gördü.

MERKEZ'İN ADIMLARI İZLENECEK

/TL ise 3.89 seviyesinden güne başlarken, en düşük 3.8799 seviyesini gördü. Euro kuru aynı dakikalarda 3.8811 seviyesinden işlem gördü.
Bankacılar bu sabah itibarıyla kurda TCMB'nin dün attığı adımların ne kadarını likidite politikasına yansıtacağını izliyorlar.

Bankacılar kurumsal alımlarını da hesaba katarak kurda 3.50'nin altında kalıcı bir seyrin şimdilik mümkün olmayabileceğini düşünüyorlar.

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Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde
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