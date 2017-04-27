İş dünyasından AB’ye tepki

İş dünyası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetime alınmasını öngören raporu kabul etmesine tepki gösterdi. TÜSİAD, "Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, kararın rasyonel hiçbir dayanağını olmadığını belirterek, "Avrupa Birliği, vizyonu ve misyonu gereği temsil etmesi gereken değerlerle ters düştü" dedi. ASKON Başkanı Mustafa Koca ise AKPM'nin kararının Türkiye'ye karşı yürütülen subjektif kampanyaların oluşturduğu havanın sonucu olduğunu söyledi.