Türk Akımı'nda inşaat yazın başlayacak

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinin deniz kısmı boru hattı inşasına 2017'nin yaz döneminde başlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, takvim doğrultusunda proje inşaatının 2019 sonunda tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Türk Akımı projesi kapsamında iki hattın da inşa edilmesi için Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında geçen aylarda iki ayrı anlaşma imzalanmıştı.

Gazprom'un İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller da yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinde Türkiye ile etkin bir koordinasyon sağlanması için "South Stream Transport" şirketinin İstanbul'da ofis açtığını açıklamıştı.