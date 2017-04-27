Türk varlıklarına hücum

Referandum sonrası oluşan iyimser hava ve Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin piyasaya moral veren sonuçları ile birlikte Türk varlıklarına artan talep, dün Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı ile güçlenerek devam etti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandı değiştirmezken, şu an bankaları fonladığı en etkili araç olan geç likidite faizini yarım puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi ile birlikte dolar 3.5950 TL'den 3.5608'e gerilerken, Borsa İstanbul'da endeks 95 bin 38 puanla tarihinin en yürksek seviyesini gördü. Bir sonraki PPK toplantısının haziran ayında olacağını hatırlatan İş Bankası Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Merkez Bankası'nın kendisine ilave bir sıkılaştırma gereksinimine karşı marj yarattığı anlaşılıyor" dedi. Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ise Merkez Bankası'na yönelik en önemli eleştirilerden birinin piyasayı geriden takip ettiğine yönelik olduğunu hatırlatarak, "Öncelikle bu karar, bu eleştiriye getirilen en önemli cevaptır" dedi.Nisan ve mayıs aylarında enflasyonun yüzde 12'ye yakınlaşacağına dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Enflasyonist risklerin devam ediyor olması sebebiyle fiyat istikrarını korumanın yolu ek sıkılaştırma yapmaktan geçiyordu, Merkez Bankası da rasyonel bir hamle yaparak bir yandan bozulan enflasyon görünümüne karşı proaktif duruş sergiledi, bir yandan da Trump ve diğer küresel risklere karşı bir önlem aldı" diye konuştu.