İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %10,3 AZALDI



Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında %71,8 iken, 2017 Mart ayında %76,3'e yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %3,7, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %13,5, ithalat %7,1 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %8,1 ARTTI



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mart ayında %49,1 iken, 2017 Mart ayında %46,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak

gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mart ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 28 milyon Dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI



Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD

izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,1 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,9'dur.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,9 oldu



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2'dir.