“Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek”

Kredi derecelendirme kuruluşunda yapılan açıklamada, "Ba1" notu ve "negatif" görünümle değerlendirilen Türkiye ile "Ba1" notu "durağan" görünüm ile değerlendirilen Rusya'nın ekonomisine ilişkin beklentilere yer verildi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Lindow, her iki ülkenin de büyüme performanslarına ve yatırım ortamlarına ilişkin benzer zorluklarla karşılaştığını belirtirken, "Türkiye'nin daha büyük bir ekonomik büyüme potansiyeli mevcut. Fakat Rusya ekonomisi daha büyük ve varlıklı." değerlendirmesinde bulundu.

Lindow, "Türkiye'de önümüzdeki dört yıl boyunca reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Rusya için yüzde 1,5 olan beklentimizin iki katı. Bu büyüme Türkiye'nin olumlu demografisi tarafından destekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde hedeflenen yapısal reformları gerçekleştirmemesi halinde, potansiyel büyümenin baskılanabileceği belirtildi.