Turkcell
, yılın ilk çeyreğine tüm zamanların rekoruyla başladı. Grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde eden şirket, yıllık bazda yüzde 25.6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 2016'nın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 39.8 artışla 1.4 milyara ulaştı. İlk çeyrek kârı da 459 milyon TL oldu.
YÜZDE 18'İ DİJİT ALDEN
2017'ye rekorlarla başladıklarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir, hem de FAVÖK'te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017'nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18'ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98'e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı. Data ve dijital servisler geliri yüzde 94.2 oranında yükselerek 2.4 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
ANADOLU'DA 3 KİŞİDEN BİRİ BİP'Lİ
BiP'in dünya çapında indirilme sayısının 13 milyonu geçtiğini söyleyen Terzioğlu, şöyle konuştu: "İndirmelerin 1.4 milyonu yurtdışından geçekleşirken, Anadolu'da da 3 müşterimizden biri BiP kullanıyor. Fizy uygulamamız müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi" diye konuştu.
26 MİLYON KİŞİ 4.5G'Lİ OLDU
4.5G abone sayılarının 26 milyonu aştığını anlatan Terzioğlu, akıllı telefon penetrasyonlarının ilk çeyrek sonunda yüzde 68'e ulaştığını kaydetti. Mobilde toplam müşteri sayılarının ilk üç ayda 351 bin artarak 33.4 milyon olduğunu anlatan Terzioğlu, "Faturalı sayısıda 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53'üne ulaştı" dedi.