Etiyopya'nın raylarını Türkler inşa ediyor

Yapı Merkezi Proje Müdür Yardımcısı Bahadır Sönmez, Etiyopya'da yaklaşık üç yıldır devam eden demir yolu projesiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Projenin 2020 yılında tamamlanacağını aktaran Sönmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya şehirleri arasında toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor." dedi.

Sönmez, projeye 10 istasyonun dahil olduğunu belirtirken iş bitimine kadar 12 tünel açmış, 48 köprü ile 8 trafo inşa etmiş olacaklarına vurgu yaptı.

Sönmez, projede 2 bin 400'ü Türk, toplam 6 binden fazla kişinin çalıştığını belirterek, "Projenin 270 kilometrelik ilk etabının yüzde 80'e yakını bitti. Projenin ikinci etabının yapımına da kısa süre içinde başlayacağız." diye konuştu.

Sönmez, Afrika kıtasında Etiyopya'dan başka Cezayir, Senegal ve Tanzanya'da da demir yolu inşaatı çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

Yapımdan Sorumlu Proje Müdür Yardımcısı Doğa Nasman da demir yolu inşaatında Etiyopyalılarla çalıştığını dile getirerek, "Etiyopyalı mühendislerle omuz omuza çalışıyoruz ve onların burada pratikte işi öğrenmelerine katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Nasman, "Bize sürekli halktan ve yerel yönetimlerden yardım ve destek talepleri geliyor. Biz toplumda herkesin yararına olacak taleplere destek veriyoruz. Bu noktada camiler, yollar, karakollar ve okullar inşa ediyoruz." dedi.

Nasman halkın kendilerini desteklemesinin önemine işaret ederek, " Öyle olmasa bu işi yapmamız çok zor." değerlendirmesinde bulundu.