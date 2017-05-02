4 ayda 50 milyar $

Dünya ekonomisindeki toparlanmanın yanı sıra hükümetin verdiği desteklerin de etkisiyle, ihracatta toparlanma nisan ayında da devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre nisanda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 11 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Atılım yılı ilan edilen 2017'nin ilk dört ayında yüzde 6.7'lik artışla 49.7 milyar dolarlık ihracata imza atılırken, son 12 aylık rakam 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Bu yılın nisan ayında 2.3 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv, en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 352 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 232 milyon dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Nisan'da en fazla ihracat artışı yüzde 71.9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 46.9 ile de çelik sektörlerinde kaydedildi. Nisanda en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya ve Irak oldu. Avrupa Birliği'ne ihracat ise yüzde 3.2 artarak 5.6 milyar dolara yükseldi.İhracatını en fazla artıran ilk 3 il ise yüzde 3.730 ile Muş, 922 ile Gümüşhane, 375 ile de Elazığ oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, referandumla birlikte Türkiye'nin yönünün ekonomiye çevrileceğini belirterek, "Belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından ertelenen yatırım ve tüketim kararlarının da devreye girmesiyle birlikte canlanma yaşanacak" dedi.Mehmet Büyükekşi, ihracat artışının yarısına yakınının AB ülkeleri kaynaklı olduğunu söyledi. Büyükekşi, ayrıca AB'den sonra ihracat artışına en büyük katkıyı yüzde 28.7 ile Kuzey Amerika'nın verdiğine dikkat çekti.