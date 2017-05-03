Hint düğünleri için Antalya yolu açılıyor

Yıllık 40 milyar doların üzerinde iş hacmine sahip olan Hindistan düğün turizmi pazarına göz diken Antalya
lı turizmciler, ülkeden direkt uçuş engeline takıldı. Hindistan Sivil Havacılık Kurumu'nun Antalya'ya direkt uçuşa izin vermemesi üzerine konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan gezisinde uçuş izninin masaya yatırıldığı öğrenilirken, sorunun çözümü halinde Hint düğünlerinde patlama yaşanacağı belirtiliyor. 300 ila 500 kişilik gruplar halinde gelen ve 2-3 gün süren Hint düğünleri, 200 bin dolardan, 10 milyon dolara kadar gelir bırakıyor. Hint düğün pazarından en büyük payı Sri-Lanka, Tayland ve Dubai'nin aldığını belirten sektör oyuncuları, ülkede alternatif pazarlar arandığını ve son dönemde Türkiye'nin özellikle de Antalya'nın öne çıktığını belirtiyor. Avrupa'da yükselen İslamofobi'nin bu ilgide etkisi olduğunu aktaran turizmciler, referandum sonrası oluşan Türkiye'deki istikrarlı havanın ilgiyi daha da artırdığını vurguluyor. Uçuş sorununun çözülmesiyle bu yıl 100'ün üzerinde düğünün Antalya'da yapılabileceğinin altını çizen sektör oyuncuları, "Bu da ortalama 4 bin kişi ve 400 milyon dolarlık gelire tekabül ediyor" dedi.
50 DÜĞÜN YAPACAĞIZ
Wedding City Antalya Genel Müdürü Gülseren Özdemir, 4 yıldır Hindistan'da tanıtım atağına geçtiklerini söyledi. Antalya'ya büyük ilgi olduğunu belirten Özdemir, "Fakat Hintliler 2-3 gün konakladıkları bir yere aktarmalı uçmak istemiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın Hindistan turu bizim için çok önemli. Ayrıca bu tur tanıtıma da büyük katkı sağlayacak" dedi. Özdemir, bu yıl Antalya'da 50 Hint düğünü yapmayı planladıklarını kaydetti.
5 YILDA 5 KAT BÜYÜR
Turizm Medya Grubu Genel Müdürü Volkan Ataman da, Hintlilerin Antalya ve İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Olumsuz bir durum olmazsa pazarın önümüzdeki 5 yılda beşe katlanacağını düşünüyoruz" dedi.
SUNEXPRESS HAZİRANDA DİREKT UÇACAK
Türk Hava Yolları (THY) ve SunExpress'in Hindistan-Antalya uçuşları için gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Türkiye'nin doğusuna açılma çalışmaları kapsamında haziranda haftada iki gün Antalya-Hindistan seferlerini başlatacaklarını belirterek, "Biz tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Hindistan'dan onay çıkması halinde haftada iki gün Yeni Delhi-Antalya uçuşu gerçekleştireceğiz" dedi.
100 HİNTLİ ACENTE GELİYOR
MICE operatörü Inventum Global ile Hindistan'ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA), Yeni Delhi'de işbirliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Antalya'da etkinlik yapılacak. Organizasyona katılacak 100'ün üzerinde Hintli acente otellerle buluşacak.