Siyasilerden Türk domatesine Twitter'dan destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter'da ilginç bir akım başlattı.

Varank'ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi'den sevgi ve selamlar" yazdığı twit'iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı.

Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi 'domates içerikli' twit'leriyle katıldı.