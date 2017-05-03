Siyasilerden Türk ine 'dan destek!

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 20:21 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 20:23
Siyasilerden Türk domatesine Twitter'dan destek!

ve Putin'in bugün Soçi'deki görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk inin Rusya'ya ihracına dair kısıtlamaların kalkmasıyla ilgili yaşanan diyalogun ardından, Rusya gezisine katılan siyasiler sosyal medyada esprili domates paylaşımları yaptı.

'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra, " dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank, 'da ilginç bir akım başlattı.

Varank'ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi'den sevgi ve selamlar" yazdığı twit'iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı.

Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi 'domates içerikli' twit'leriyle katıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siyasilerden Türk domatesine Twitter'dan destek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz