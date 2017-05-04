Emekliye ve memura fark zamanı

Bir başka ifadeyle Temmuz ayı başında açıklanacak enflasyonun en az yüzde 6 olması halinde yüzde 3'ü aşan oran kadar (yüzde 3) ek zam yansıtılacak. Böylece Temmuz itibarıyla toplu sözleşmeye göre yüzde 4 artacak maaş, yüzde 3'lük enflasyon farkıyla yüzde 7 artmış olacak. En düşük 2600 lira alan ve maaşı her ayın 15'inde yatan memur bu şartlarda en az 180 lira zam alacak. Müsteşarın maaşı 700 lira artacak.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI OLACAK

En düşük memur emekli maaşı 116 lira artarak 1658 liradan 1774 liraya çıkacak. 5 milyon memur ve emeklisinin maaşına yapılacak kesin zam 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. Buna rağmen şimdiden maaş zammı yüzde 5'in üzerinde olacak. Bu da son 10 yılın en yüksek Temmuz maaş artışına işaret ediyor. Son 10 yılın rakamlarına bakıldığında en yüksek artışın Temmuz 2016'da yüzde 5'le gerçekleştiği görülüyor.

SSK VE BAĞKURLU NE KADAR ALACAK?

Her ayın 17-28'i arasında maaşı yatan SSK ve Bağkur emeklilerinin aldığı maaş da enflasyona endeksli. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 6 olması halinde 2000'den önce emekli olan işçi en az 84 lira, 2000-2008 arasında emekli olan SSK'lı 66 lira, 2008'den sonra emekli olan işçi 50 lira zam alacak. Bağkurlu esnafın en düşük maaşı ise 73 lira artarak 1291 liraya, tarım Bağkur emeklisinin maaşı 57 lira artarak 1000 lirayı aşacak.

VERGİ VE ARTAN FİYATLAR MAAŞI ERİTTİ

Ocak'ta yüzde 3 zam alan memur ve emeklisi, 4 ayda yüzde 5.71 çıkan enflasyon nedeniyle yüzde 2.71'lik farkı cepten yemeye başladı. Sözleşmeliler, mühendisler, doktorlar Mart'tan itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden, matrahın 13 bin lira olduğu yüzde 20'lik vergi dilimine girdi. Bu nedenle ödedikleri vergi 216 lira arttı. Mayıs'ta maaşı 2600 lira olan memurlar yüzde 20'lik dilime girecek ve 130 lira ilave Gelir Vergisi ödeyecek.