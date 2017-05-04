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Giriş Tarihi: 4.5.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 17:55
Jatomi Fitness için iflas kararı çıktı

40 bin kadar üyesi kalan için bugün ı verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin Türkiye’de bulunan varlıklarının satılması bekleniyor. Ancak, kayda değer bir varlığı bulunmayan şirkete yatırılan paraların geri alınması güç görünüyor. Bir kısım alacaklı avukatı ise, şirketin hileli iflas yoluna gitmek istediğini öne sürdü

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Malezya ve Enonezya'da 60 spor merkezi bulunan Haziran 2016'da Türkiye'deki
faaliyetlerini durdurmuştu.

ALACAKLILARDAN 'HİLELİ İFLAS' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'deki şirketi mali sıkıntıya giren Jatomi için açılan davada bugün çıktı. 10 ay kadar önce açılan dava dosyasının görüşüldüğü İstanbul 16. Asliye Ticarat si'nde karar bugün çıktı. Jatomi'nin avukatı, mahkemeden "" kararı verilmesini istedi. Bir kısım alacaklı avukatı ise, bu tabebin yerine getirilmemesini, Jatomi için hileli iflas yoluna gidildiğini öne sürdü.

Mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporu ve taraf savunmaları sonrası kararını verdi. Mahkeme, Jatomi Fitness (Pure Fitness Sportif Tesis İşletmeciliği Limited şirketi) için iflas kararı verdi.

ŞİRKETİN TASFİYESİNE GEÇİLECEK

İflas kararı sonrası şirketin dosyası, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderilecek. Oluşacak iflas idaresi, şirketin varlıklarını satarak borçların ödenmesi yoluna gidecek. Ancak, şirket avukatlarının karara itiraz etme hakları da bulunuyor.

5 YILLIK ZARAR 77 MİLYON TL

Jatomi için geçen yıl mahkemeye yapılan başvuruda 5 yıllık zararın 77 milyon TL olduğu kaydedilmişti.

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Jatomi Fitness için iflas kararı çıktı
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