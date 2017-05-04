Jatomi Fitness için iflas kararı çıktı

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Malezya ve Enonezya'da 60 spor merkezi bulunan Jatomi Fitness Haziran 2016'da Türkiye'deki

faaliyetlerini durdurmuştu.

ALACAKLILARDAN 'HİLELİ İFLAS' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'deki şirketi mali sıkıntıya giren Jatomi için açılan davada karar bugün çıktı. 10 ay kadar önce açılan dava dosyasının görüşüldüğü İstanbul 16. Asliye Ticarat Mahkemesi'nde karar bugün çıktı. Jatomi'nin avukatı, mahkemeden "iflas" kararı verilmesini istedi. Bir kısım alacaklı avukatı ise, bu tabebin yerine getirilmemesini, Jatomi için hileli iflas yoluna gidildiğini öne sürdü.

Mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporu ve taraf savunmaları sonrası kararını verdi. Mahkeme, Jatomi Fitness (Pure Fitness Sportif Tesis İşletmeciliği Limited şirketi) için iflas kararı verdi.



ŞİRKETİN TASFİYESİNE GEÇİLECEK

İflas kararı sonrası şirketin dosyası, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderilecek. Oluşacak iflas idaresi, şirketin varlıklarını satarak borçların ödenmesi yoluna gidecek. Ancak, şirket avukatlarının karara itiraz etme hakları da bulunuyor.

5 YILLIK ZARAR 77 MİLYON TL

Jatomi için geçen yıl mahkemeye yapılan başvuruda 5 yıllık zararın 77 milyon TL olduğu kaydedilmişti.