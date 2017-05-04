Türk bankacılık sektörü 174 ülkeyi geride bıraktı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2016 yılına ilişkin Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik büyüklük listesi verilerinden derlediği bilgilere göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.

Merkez Bankasının 31 Mart 2017 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aktif büyüklük, Türkiye'den sonra gelen 174 ülke ekonomisinin üzerinde yer aldı.

LİSTEDE GELİŞMİŞ BATI ÜLKELERİ DE VAR

IMF'nin 2016 sonu verilerine göre, 174 ülke, Türkiye'den daha düşük ekonomik büyüklüğe sahip bulunuyor.

Aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün de aktif büyüklüğünün gerisinde kalan söz konusu ülkeler arasında Hollanda (771,2 milyar dolar), İsviçre (659,9 milyar dolar), İsveç (511,4 milyar dolar), Belçika (467 milyar dolar) ve Avusturya (386,8 milyar dolar) gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

Aktif büyüklük tutarı, komşu Yunanistan'ın da 4 katından fazla orana sahip.

AKTİF BÜYÜKLÜK 92 ÜLKENİN TOPLAMINDAN FAZLA

Bankacılık sektörünün ulaştığı aktif büyüklük ile ülke ekonomilerinin toplamı karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

IMF 2016 verilerine göre, 774,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen Paraguay ve ardından gelen 91 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü, 786,8 milyar dolarlık aktif büyüklük tutarının gerisinde kaldı.

IMF verilerine göre, geçen yıl itibarıyla ülkelerin ekonomik büyüklükleri şöyle (milyar dolar):

Ülke Milli Gelir Hollanda 771,16 İsviçre 659,85 Suudi Arabistan 639,62 Arjantin 545,12 Tayvan 528,55 İsveç 511,40 Polonya 467,59 Belçika 466,96 Tayland 406,95 Nijerya 405,95 Avusturya 386,75 İran 376,76 Birleşik Arap Emirlikleri 371,35 Norveç 370,45 Mısır 332,35 Hong Kong 320,67 İsrail 318,39 Danimarka 306,73 Filipinler 304,70 Singapur 296,97 Malezya 296,36 Güney Afrika 294,13 İrlanda 293,61 Venezuela 287,27 Pakistan 284,19 Kolombiya 282,36 Şili 247,03 Finlandiya 236,88 Bangladeş 227,90 Portekiz 204,76 Vietnam 201,33 Peru 195,14 Yunanistan 194,25 Çekya 192,99 Romanya 187,04 Yeni Zelanda 181,99 Irak 167,03 Cezayir 160,78 Katar 156,73 Kazakistan 133,76 Macaristan 125,68 Kuveyt 109,86 Fas 103,62 Porto Riko 101,30 Ekvador 98,01 Angola 95,82 Sudan 94,42 Ukrayna 93,26 Slovakya 89,53 Sri Lanka 82,62 Etiyopya 72,52 Dominik Cumhuriyeti 72,19 Kenya 68,92 Guatemala 68,18 Özbekistan 66,50 Myanmar 66,32 Umman 63,17 Lüksemburg 59,47 Kosta Rika 58,11 Panama 55,12 Uruguay 54,57 Bulgaristan 52,42 Lebanon 51,99 Hırvatistan 50,44 Belarus 48,85 Tanzanya 47,18 Makao Özerk Bölgesi 44,11 Slovenya 44,01 Gana 43,26 Litvanya 42,75 Tunus 41,87 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 41,62 Ürdün 38,74 Sırbistan 37,75 Azerbaycan 37,56 Türkmenistan 36,18 Fildişi Sahili 35,49 Bolivya 34,83 Libya 33,16 Bahreyn 31,91 Kamerun 29,33 Letonya 27,68 Paraguay 27,44 Yemen 27,32 El Salvador 26,71 Uganda 26,20 Estonya 23,13 Honduras 21,36 Zambia 21,31 Nepal 21,15 Trinidad ve Tobago 20,97 İzlanda 20,05 Papua Yeni Gine 20,00 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 19,81 Kamboçya 19,40 Afganistan 18,89 Bosna Hersek 16,61 Botsvana 15,02 Senegal 14,79 Gabon 14,27 Gürcistan 14,22 Zimbabve 14,17 Mali 13,96 Jamaika 13,95 Laos 13,79 Nikaragua 13,05 Arnavutluk 12,13 Mauritius 11,95 Burkina Faso 11,90 Ekvator Ginesi 11,64 Mozambik 11,28 Brunei 11,18 Moğolistan 11,03 Malta 10,95 Makedonya 10,91 Namibya 10,65 Ermenistan 10,50 Çad 10,10 Madagaskar 9,74 Bahamalar 8,94 Benin 8,58 Ruanda 8,41 Haiti 8,26 Kongo Cumhuriyeti 7,96 Nijer 7,48 Tacikistan 6,92 Moldova 6,75 Kosova 6,71 Kırgızistan 6,55 Gine 6,51 Malavi 5,49 Eritre 5,35 Moritanya 4,71 Fiji 4,64 Barbados 4,59 Togo 4,43 Karadağ 4,13 Sierra Leone 3,98 Svaziland 3,77 Surinam 3,57 Guyana 3,44 Maldivler 3,38 Burundi 3,13 Güney Sudan 2,91 Doğu Timor 2,50 Lesotho 2,27 Bhutan 2,12 Liberya 2,11 Cibuti 1,89 Orta Afrika Cumhuriyeti 1,78 Belize 1,74 Yeşil Burun Adaları 1,64 San Marino 1,59 Seyşeller 1,41 Antigua ve Barbuda 1,40 Saint Lucia 1,39 Solomon Adaları 1,18 Guinea-Bissau 1,16 Grenada 1,03 Gambiya 0,97 Saint Kitts ve Nevis 0,90 Samoa 0,79 Saint Vincent ve Grenadinler 0,78 Vanuatu 0,77 Komorlar 0,62 Dominika 0,52 Tonga 0,40 Sao Tome ve Principe 0,35 Mikronezya 0,32 Palau 0,29 Marshall Adaları 0,18 Kiribati 0,17 Nauru 0,10 Tuvalu 0,03

Listeye IMF 2016 ekonomik büyüklük verileri yer almayan ülkeler eklenmemiştir.