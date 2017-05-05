Beş kritik talebe beş çözüm geliyor

Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında binlerce işyeri ve evi ziyaret ederken, yediden yetmişe toplumun beklentilerine ilişkin de kapsamlı bir rapor hazırladı. Ziyaretlerdeki görüşmelerde 5 önemli kritik talep ön plana çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu konuları Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) getirerek, çözüm üreteceklerini söyledi. Buna göre, emekli maaşları arasında dengenin sağlanması, kıdem tazminatı mağduriyetinin çözülmesi, işsizliğin azaltılması, asgari ücretin artırılması, teşvik şartlarını iyileştirilmesi başlıkları EKK'da masaya yatırılacak.



TÜRKİYE'Yİ TURLADILAR

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, seferberlik kapsamında dört ayda bütün illeri iki kez turladıklarını belirterek, 104 bin 962 nokta ziyareti yaptıklarını anımsattı. Müezzinoğlu, "Bazen küçük esnaf, bazen OSB'deki bir sanayici, bazen büyük bir fabrika, ama bu fabrikadaki veya iş yerindeki kişi sayısı değil, birebir iletişim kurduğumuz, ziyaret ettiğimiz nokta. Asgari ücretteki artış, teşvikler, promosyon, bürokratların sahaya inmesi konularında büyük memnuniyet var" dedi.



KIDEME YENİ SİSTEM

Bakan Müezzinoğlu, alanda özellikle kıdem tazminatı mağduriyeti konusunda çok sayıda şikâyetle karşılaştıklarını ifade ederek, "'Mağdur oluyoruz, mahkemelerde hakkımızı alıp alamadığımız oluyor. Haklarımızı koruyacak bir sistem kurun' diyorlar" dedi. Emekli maaşları arasındaki dengesizliklere yönelik eleştiri ve taleplere dikkat çeken Müezzinoğlu, "Bunu düzeltin diye talepler var. Teşviklerin basitleştirilmesi, işsizliğin azaltılması, asgari ücretin daha iyi olması gibi talepler var. Bunları değerlendirerek, inşallah önümüzdeki hafta EKK ve hükümet getireceğimiz düzenlemelerle bunların yüzde 100'ü değil ama bir kısmı çözülecek. Bir kısmını yönetmelik, bir kısmını yasal düzenlemelerle yapacağız" diye konuştu.