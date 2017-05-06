Milli helikopter TAI T-625'ten ilk görüntü!

TAI Genel Müdürü Temel Kotil genel maksat helikopterinin isim hikâyesini anlattı:

Türk veya Türkiye'ye atfen "T", helikopterin maksimum 6 ton kalkış ağırlığı, 2 motor ve 5 pale sahip olması sebebiyle, T-625 olarak isimlendirilmiş.

TAMAMEN MİLLİ

Zorlu iklim şartları ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz şartlarında etkin bir şekilde faaliyet göstermek üzere tasarlanan T-625 helikopteri'nin, TAI'nin ATAK helikopteri programında kazandığı bilgi, birikim, beceri ve yeteneklerle, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım ve üretimlerinin de tamamen milli kaynaklarla kullanılarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

12 YOLCU, 2 PİLOTLA UÇACAK

Çift motorlu, özgün, genel maksat helikopteri olarak tasarlanan T-625'in başta VIP olmak üzere ambulans, arama-kurtarma gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi söz konusu. Helikopterin hizmete girmesinden sonra ise sivil modellerine, askeri amaçlı olarak kullanılacak tiplerinin de eklenecek. Ancak, şu an öncelik, sivil genel maksat helikopteri olarak T-625'in sözleşmeye uygun olarak zamanında Türkiye'ye kazandırılmasında. Ayrıca T-625'in yurtdışına da pazarlanabilmesi için bir yandan da Avrupa Sivil Havacılık otoritesi EASA'dan sertifikalandırılması için hizmete giriş zamanına paralel olarak çalışmalar yapılacak.