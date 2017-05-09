'ın piyasa değeri rekor kırdı!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 23:21 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 02:39
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı!

ABD'li teknoloji devi 'ın piyasa değeri bugün 800 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu

Hisse başına değeri bugün yüzde 3'ün üzerinde artış kaydeden , dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı.

Böylece, bugün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu.

Apple'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar olmuştu. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükselmişti.

Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net karı yakalayan şirket olmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz