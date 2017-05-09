Türkiye Afrika’yı tarım üssü yapıyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika kıtasında bulunan ülkeler ile ilişkileri geliştirmeye verdiği önemin meyvelerini toplamaya başlıyor. Türkiye, 54 Afrika ülkesini 'tarım üretim üssü' yapacak.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de 54 Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde katıldığı tarımsal iş forumu yapıldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisinde oluşan muhabbet nedeniyle Türkiye'ye büyük ilgi var" dedi. Bakan Çelik, Afrika forumuna katılan bazı bakanların imkânları olmadığı için balık tutamadıklarını, ülkelerindeki balıkların bu nedenle yaşlanarak öldüğünü anlattığını söyledi. Çelik, ülkelerin tek tek hangi alanlarda işbirliğine uygun olduğunu çıkardıklarını belirterek, "Sadece bir ülkede 8 milyon hektar arazi, iki nehir arasında bulunmasına karşın işlenemiyor. Orada bir işadamı suyu alıp tarlaya getirecek. Bir devlet kadar büyük arazi tarıma açılacak" dedi. Çelik, bazı yerlere TİGEM olarak girip daha sonra özel sektörün işletmesine açılabileceğini belirtti. Çelik, önümüzdeki günlerde Çin'e de gideceklerini belirterek, "Çin ile eğer süttozu bağlantısını kurarsak Türkiye'de hayvancılık rayına girer, uçar" dedi.