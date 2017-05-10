Devlet eleman arıyor

Devlet, personel alımı için düğmeye bastı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın artı bir istihdam
çağrısı, özel sektörde geniş yer bulurken, hükümet de elini taşın altına koydu. Yıl sonuna kadar 2 milyon ek istihdam için, tüm kesimler seferber oldu.
Kamuda öğretmenden hakim ve savcıya, doktordan hemşireye, hizmetliden güvenlik görevlisine kadar pek çok meslekte istihdam sağlanacak. İşte bazı kamu kurumlarının istihdam takvimi...
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü:
1 bale sanatçısı alacak. Son başvuru bugün.
Erdek Belediye Başkanlığı
: 3 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru yarın.
Mersin Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü:
1 ses efekt uzmanı ve 1 görüntü tasarım uzmanı alacak. Son başvuru 15 Mayıs.
Dışişleri Bakanlığı:
2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 15 Mayıs.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi:
3 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.
Cumhuriyet Üniversitesi:
22 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.
Uşak Üniversitesi:
38 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi:
19 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.
Kocaeli Üniversitesi:
1 avukat alacak. Son başvuru 16 Mayıs.
Türk-Alman Üniversitesi:
5 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.
Atatürk Üniversitesi:
29 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.
Akdeniz Üniversitesi:
1 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.
Boğaziçi Üniversitesi:
9 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.
Selçuk Üniversitesi:
32 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Ahi Evran Üniversitesi:
28 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Necmettin Erbakan Üniversitesi:
32 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Bozok Üniversitesi:
13 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Köprübaşı Belediyesi:
1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Kafkas Üniversitesi:
32 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.
Adıyaman Üniversitesi:
3 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.
TÜBİTAK:
Belirli süreli 15 proje personeli alacak. Son başvuru 19 Mayıs.
Ilgın Ovası Pompaj Sulama Birliği :
1 geçici işçi alacak. Son başvuru 21 Mayıs.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi:
201 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Anadolu Üniversitesi:
10 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Kamu İhale Kurumu:
4 avukat, 6 büro görevlisi, 5 iletişim görevlisi alacak. Son başvuru 26 Mayıs.
Jandarma Genel Komutanlığı:
40 muvazzaf tabip subay ve ilk ve acil yardım teknikeri alacak. Son başvuru 2 Haziran.
Jandarma Genel Komutanlığı:
30 muvazzaf pilot adayı alacak. Son başvuru 2 Haziran