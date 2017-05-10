Hükümetten flaş dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kurun 3,61'e yükselmesinin dalgalanmanın bir parçası olduğunu söyledi. Canikli "Dolar/TL 'nin 3,56'dan 3,61'e çıkması bir anlam ifade etmiyor, döviz piyasamız istikrar kazanmış durumda" dedi.

Canikli enflasyonda zirvenin görüldüğünü, yıl sonuna kadar tek haneli enflasyonun görüleceğini belirterek "Enflasyonun aşağı inişini önümüzdeki aydan itibaren göreceğiz, faiz de buna bağlı olarak aşağı yönlü olacak" değerlendirmesini yaptı.

Canikli Türkiye'nin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüyerek sürpriz yapabileceğini belirtti. Büyümede 2017 için yüzde 4,4 hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi.