Tanzanya Türk yatırımcıları bekliyor

Tanzanya Yatırım Merkezi (TIC) Başkanı Clifford Tandari, Türk yatırımcıların Tanzanya'da yapacakları yatırımlarla hem kıtaya hem de dünyanın farklı ülkelerine karlı satışlar gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Ülkedeki yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık için Ticaret ve Endüstri Bakanlığı çatısı altında hizmet veren merkezin başkanı Tandari, ülkedeki yatırım olanaklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tandari, 50 milyonu aşan nüfusuyla Doğu Afrika Topluluğunun üyesi olan Tanzanya'nın, bu ülkelere ulaşmak için önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

"Tanzanya, Kahire'den Cape Town'a 26 ülkeyi kapsayan Afrika Serbest Ticaret Bölgesinin bir parçası. Bu durum Tanzanya'da ticaret yapmanın Türklere sağlayacağı en büyük faydalardan biri." diyen Tandari, ülkedeki yatırım fırsatlarının başında endüstrinin ve tarımın geldiğini anlattı.

Tandari, "Tanzanya'da endüstrinin yanında tarım, eğitim, su ve yer altı kaynaklarında da önemli fırsatlar var." ifadesini kullandı.

Ülkenin 8 farklı bölgesinde pamuk üretildiğini, Türkiye'nin de tekstil ve ayakkabı üretiminde çok başarılı olduğunu söyleyen Tandari, "Türkler, neden buraya gelip, üretip, dünyaya satmasın?" diye konuştu.

Ülkeye gelen yatırımcıya destek

Tandari, TIC olarak yatırımcılara önemli fırsatlar sunduklarını belirterek, Tük şirketlerinin öncelikle Tanzanya'yı ziyaret ederek bölgeyi tanıyabileceklerini belirtti.

Tanzanya'da ayrıca eğitim sektöründe de önemli fırsatlar bulunduğunu söyleyen Tandari, Türk girişimcileri birlikte çalışmaya davet etti.

Tanzanya'ya gelen yatırımcıların önce bir arsa temin etmesi gerektiğini aktaran Tandari, "Biz bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Şirket kurma işlemlerini tamamlamalılar. Bir şirket sözleşmelerine sahip olmalılar ve tabii bankadan da bir teminatları olmalı. Eğer Tanzanyalı bir şirketle ortaklık kuracaklarsa bir iş planları olmalı ve bunu ibraz etmeliler. Tabii bunun için de arsa ve banka teminatları şart." diye konuştu.

Tandari, ayrıca ülkede İngilizcenin yaygın kullanımının yatırımcılar için fırsat olduğunu vurguladı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNİN HEPSİ ÇOK KALİTELİ"

Tandari, Türk şirketlerin, bazı Afrika ülkelerinde önemli başarılara imza attığından haberdar olduklarını belirterek, Tanzanya'nın diğer Afrika ülkelerinden daha fazla avantajı barındırdığını dile getirdi.

Komşu ülke Etiyopya'da yapılanların Tanzanya'da da yapılabileceğine dikkati çeken Tandari, "Burada çok iyi bir limanımız var ancak Etiyopya bir limana sahip değil. Ülkemiz 8 farklı ülkeyle çevrili. Türkler buraya geldiklerinde bu ülkelere kolaylıkla ürünlerini satabilirler." dedi.

Tandari, "Türk ürünlerinin hepsi çok kaliteli. Tanzanya halkı, Türkiye'den gelen ürünlere güveniyor. Ayrıca Türkiye, Asya ve Avrupa'nın buluşma noktasında olduğu için bu bölgeden çok sayıda kişiyi ülkemize çekme imkanına sahip." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul'u görme fırsatı bulduğunu söyleyen Tandari, "Büyük bir ekonomik güçsünüz. Her iki kıtadan da insanların gelmesi için çok önemli bir rol oynayabilirsiniz." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Tanzanya'yı ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ilişkiler bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Tandari, ziyaret sırasında düzenlenen iş forumunun, yatırımcıların ülkeyi anlamaları açısından ciddi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Bir Türk şirketinin Darüsselam'dan Morogoro'ya uzanan demiryolu hattını inşa edeceğine değinen Tandari, "Proje tamamlandığında insanlar yaptığınız şeyin kalitesini görüp daha fazla inanca sahip olacaklar. İnsanlar, gördüklerine inanıyorlar." şeklinde konuştu.

Tanzanya'nın genç, çalışkan ve inançlı bir nüfusa sahip olduğunu belirten Tandari, ülkeye gelecek yatırımcıların karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olduklarını da aktardı.

Tanzanya Yatırım Merkezi, hükümet adına 1997'de, ülkedeki yatırımları artırmak ve koordine etmek amacıyla kuruldu. 500 bin dolar sermayeye sahip yabancı yatırımcılara ve 100 bin dolara sahip yerli yatırımcılara destek olan merkez, müteşebbislerin ülkedeki izinleri almalarına ve yetkilendirilmelerine yardımcı oluyor.