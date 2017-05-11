Akaryakıt depolarına otomatik kontrol

AA muhabirinin EPDK'dan aldığı bilgiye göre, akaryakıt piyasasında kurulacak yeni sistemin mevzuat çalışmalarına başlandı.

Türkiye'deki vergi gelirlerinin önemli kısmını karşılayan akaryakıt sektöründe kaçakçılığın önlenmesini ve satışların anlık kontrol edilebilmesini sağlayan otomasyon sisteminin benzeri, şirketlerin tank ve depolarındaki akaryakıt verilerini takip için de uygulanacak.

Ülkedeki 12 bin 658 adet akaryakıt istasyonunda kurulu otomasyon sistemine benzer bu sistem sayesinde istasyonların depo ve tanklarındaki akaryakıt miktarı EPDK tarafından anlık izlenebilecek. Elde edilen günlük verilere Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumların da erişimi sağlanacak. Böylece şirketlere ilişkin gerekli incelemeler daha hızlı şekilde sonuçlandırabilecek.

SEKTÖRÜN YÜZDE 90'I HAZIR

Kurulacak yeni sistemine yönelik ön araştırma sürecini tamamladıklarını belirten EPDK yetkilileri, sektör oyuncularının yaklaşık yüzde 90'ının otomasyon için gerekli ölçüm sistemlerine sahip olduğunu ve söz konusu sistemin sektöre ilave bir maliyet getirmeyeceği için hızlı bir şekilde sonuçlandırılabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ilgili kanun ve uluslararası anlaşmalar gereği acil durumlarda tutulması gereken stok için yeterli kapasite bulundurmayan sektör oyuncularının, stoklarının bir kısmını diğer lisans sahiplerinin tesislerinde tutabilmesi ve bunun EPDK tarafından otomasyon sistemi aracılığıyla takip edilebilmesi planlanıyor.

EPDK'nın, ilerleyen günlerde sistemin uygulanmaya konulmasına yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını değerlendirmeye açması bekleniyor.