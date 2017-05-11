FETÖ’nün mahrem kasasından milyonlar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet'teki sivil mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon ile mahrem sorumluların mali ilişkileri de deşifre edildi. Mahrem sorumluların emniyetteki örgüt üyelerinden aylık 3.5 milyon TL himmet parası, belirli aralıklarda da 18 milyon TL tutarında çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladığı belirlendi. İllegal paralar bankalardan kasa kiralanarak saklandı. FETÖ elebaşının talimatıyla kayıt dışı paralar avukat giderleri, firari örgüt mensuplarının finanse edilmesi, gaybubet evlerinin giderleri, örgüt adına kamuoyu oluşturan ve propaganda yapan kuruluşlar, görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilen örgüt mensuplarıyla aileleri için kullanıldı. Paranın büyük bir kısmı da örgüt adına faaliyet yürüten firmalara aktarıldı. Bu firmalardan ikisine kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan bin 300 mahrem imamdan 130'u itirafçı oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan illegal paraları evlerinde, işyerlerinde ve banka hesaplarında tutamayan mahrem sorumlular, farklı bankalarda kasa kiralayarak paraları muhafaza etme yöntemini devreye soktu. Böylece kayıt dışı paraların kayda girmesi önlendi. Örgütün kasalarından 597 bin dolar, 2 bin 500 euro, 15 bin TL, 700 bin TL değerinde çek ve 300 sterlin para ele geçirildi. Örgüt, tespit edilen Tulip Mimarlık ile Lale Yapı şirketlerini kurarak illegal paraları sakladı. AYSO Soğutma firmasında da arama yapan polis, şirketin sahibi E.A.'yı gözaltına aldı.