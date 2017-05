ABD bankasına kurtarıcı 'Türk kızı'

Şimdilerde devler, geleceklerini genç kuşağa ve onların önlenemez azmine devrediyor. İşte bunlardan biri 35 yaşındaki Hafize Gaye Erkan… Onunla ilk tanışmam 33 yaşına henüz girdiği 2014 yılına uzanıyor. ABD'nin 'en genç finans profesörü' olan Erkan'ın ülkedeki lakabı 'Müthiş Türk Kızı'…

Dünya'nın haberine göre 1985'te kurulan First Republic Bank'ın 3 yıl önce kadrosuna aldığı Erkan'a şimdi 'müthiş' bir görev verildi.

9 ÜNİVERSİTEDEN TEKLİF ALMIŞTI

Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü rekor puanla bitiren Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.

246 YILLIK PRICENTON'IN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Doktora tercihini finans mühendisliğinden yana kullanan Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. 246 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton'ın tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'nin şu anda en genç Finans profesörü unvanını alan Erkan'ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2.5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi.

'GAYE, OLAĞANÜSTÜ YÖNETİCİ'

Goldman Sachs gibi bir çok finans deviyle çalışan Erkan'a 2014'te First Republic Bank'tan iş teklifi geldi. Mortgage krizinin başlamasıyla First Republic Bank'ın yönetimine 2009'da ABD'nin TMSF'si olarak bilinen Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından el konulmuştu.

First Republic Bank'ın 3 önemli koltuğunu yani Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı unvanlarını alan Erkan, 3 yıllık başarısının ardından tabir-i caiz ise 'onurlandırıldı.' First Republic Bank Yönetim Kurulu 10 Mayıs'ta yeni bir karar aldı ve 35 yaşındaki Erkan'a 'Başkanlık' görevini verdi. Erkan bir başka deyişle bankanın kaptanı oldu. Bankanın CEO'su Jim Herbert ise First Republic Bank'ın resmi sitesinden bu yeni görevi şu sözlerle duyurdu: "Gaye, bankamız üzerinde önemli bir etki bırakmış olağanüstü bir finansal hizmetler yöneticisi…"

68 MİLYAR DOLAR AKTİFE SAHİP

Şimdi de biraz bankadan bahsetmek gerekiyor. Boston'dan Los Angeles'a, San Fransisco'dan New York'a geniş bir coğrafyada ülke geneline yayılmış geniş bir şube ağı bulunan First Republic'in aktifl eri 68 milyar doların üzerinde. Türkiye, geçtiğimiz yılın sonunda Varlık Fonu'nu kurduğunda yabancı yönetici arayışındayken bazı isimleri sizlerle paylaşmıştım.

Yurtdışında görev alan Türk finans dâhileri arasında Erkan da vardı. İşte o Erkan 32 yıllık geçmişi olan bankanın 35 yaşında başkanı oldu. Bankanın Yönetim Kurulu'na baktığımda ise gördüğüm; yıllarını mesleğine adamış, kariyerleri Erkan'ın doğumundan önce başlayan ve emeklilik hayalleri kuran onlarca isim…

ABD BANKASINA KURTARICI TÜRK KIZI