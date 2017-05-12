Fibabanka’dan ilk çeyrek net kârı: 38.6 milyon lira

Fibabanka'nın 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre 2016 yılı Mart sonu itibarıyla 9.0 milyar lira olan toplam kredileri, yüzde 28 artışla, 2017 yılı Mart sonunda11.6 milyar liraya ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 71 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 60'ını oluşturarak 9.7 milyar liraya yükseldi.



Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 2017 ilk çeyrek sonuçlardan memnun olduklarını belirtti. Mert, Fibabanka'nın 2017 yılında da büyümesine istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve orta ölçekli banka olma hedefine uygun hareket ettiğini belirtti ve ekledi:

"Bu yıl dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini arttırmaya odaklanıyoruz. KGF kredilerinin de etkisiyle özellikle KOBİ kredilerde, bunun yanı sıra Tarım ve Bireysel segmentte büyüyeceğiz. Mayıs 2017 başında yurt dışında halka arz yoluyla gerçekleştirilen Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracımızile daha da güçlenen özkaynak tabanımız,Bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır."