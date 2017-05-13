Boydaklar’a himmet davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) ekonomik yapılanmasını oluşturan Dünya Pazarlama (Samanyolu Pazarlama) şirketine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün topladığı milyonlarca liralık himmet
i Dünya Pazarlama şirketi üzerinden akladığı ortaya çıkarıldı.
ÇALIŞANLARA HAVALE
Savcılık ve MASAK'ın koordineli yürüttüğü soruşturmada, şirkete gelen havalelerin çoğunluğunun Dünya Pazarlama A.Ş.'ye bağlı şirketlerde çalışan kişilerin gönderdiği havale ücretleri olduğu tespit edildi. Şirkete 2011- 2016 yılları arasında 6 bin 838 işlemde toplam 75 milyon 632 bin TL'lik havale gönderildiği belirlenirken, yarısının tüzel, kalanının da gerçek kişilerden olduğu belirlendi. İddianamede bu kısım "Şirketler ve şirket çalışanları eliyle yurt genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne çeşitli adlar altında mali yardım toplandı. Bu paralar ticari faaliyet görüntüsü altında tıpkı kayıt dışı mal alım-satımında olduğu gibi malum merkeze yakın kimselerde toplandı. Toplanan yardımlar üst düzey FETÖ/ PDY temsilcilerine aktarılırken, onlar da paraları yurtdışı ve yurtiçindeki FETÖ/PDY örgütü kurum ve kuruluşlarına aktardı" şeklinde ifade edildi.
25 YILA KADAR HAPİS
İddianamede, aralarında işadamları Memduh Boydak, Bekir Boydak ile Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 kişi hakkında 5 yıldan 25'şer yıla kadar değişen oranda hapis cezası talep edildi.
MİKTAR 15 TEMMUZ'DAN SONRA ARTTI
Şirketin, 17/25 Aralık 2013 darbe teşebbüsünden önce dikkat çekmemek ve denetimden uzak kalmak amacıyla binlerce kez küçük miktarlarda, o tarihten sonra ise ilgili şirketlerin içini boşaltmak amacıyla 1 milyon dolar ve üzeri para transferi yaptığı tespit edildi. Şirketin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası, 1 Ocak 2014 itibarıyla, 17 milyon TL'lik tüm gayrimenkullerini satarak paraya çevirdiği de ortaya çıktı.
ARİF ERDEM DE ŞÜPHELİ
Dünya Pazarlama bünyesinde Tuna Sopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma, Metropol Dış Ticaret, Samanyolu Pazarlama, Ebru Ev Aletleri gibi şirketler var. Soruşturma kapsamında eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in de şüpheli olduğu ancak firari olduğundan dolayı dosyasının ayrıldığı öğrenildi. Erdem'in Haziran 2015'te şüphelilerden Muharrem Atmaca'dan tek seferde 1 milyon TL'lik havale aldığı belirlendi.