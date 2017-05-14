Ortak kalkınma hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu bugün Çin'in başkenti Pekin'de başlıyor. Erdoğan'ın seyahatini SABAH'a değerlendiren Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang bu zirvenin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini hızlandıracağını ifade etti. "Kuşak ve Yol" projesinin iki ülkenin ortak kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan büyükelçi Yu Hongyang, Çin'in Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımını ele almaya hazır olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'de Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılacağını hatırlatan Yu Hongyang, "İki liderin görüşmesinin ikili ilişkilerin kalkınmasına yön vereceğine inanıyoruz. İki taraf, Kuşak ve Yol ortak inşasının getirdiği tarihi fırsatları var güçleriyle değerlendirerek ve iki lider arasında varılan ortak görüşleri yerine getirerek Çin ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinde yeni ilerlemelerin kaydedilmesine hız kazandıracak" dedi. Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, Şanghay İşbirliği Örgütü için de şöyle konuştu: "Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerine etkin bir şekilde katılarak örgütün diyalog ortağı ülkesi konumuna geldi. Türkiye'nin örgüte üye olma niyetini takdirle karşılayan Çin, diğer üye ülkelerle danışma temelinde Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımını ortaklaşa olarak ele almaya hazır."Çin'in ev sahipliğinde ve bugün başlayacak olan Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda katılımcı ülkeler arasında büyük çaplı ekonomik anlaşmaların yapılması bekleniyor. 20 trilyon doları bulan ekonomik hacmi yöneten ülke liderleri finans, altyapı, enerji, ulaşım, kültür, turizm, eğitim gibi çok sayıda alanda işbirliği projelerini masaya yatıracak ve trilyon dolarlık anlaşmalara imza atacak.