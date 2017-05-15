Türk Telekom 81 şehri akıllandıracak

Türk Telekom, Türkiye'yi, araçların, evlerin, okulların, şirketlerin ve şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşımayı amaçlıyor. Yıllardır akıllı teknolojilere yaptığı yatırımlarla, akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı yaşam, akıllı ekonomi, akıllı toplum ve akıllı yönetim başlıkları altında sunduğu yeni nesil uygulamalarla şehir hayatını kolaylaştırıyor.



YÜZDE 30 TASARRUF

Türk Telekom yenilikçi vizyonuyla bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'yi akıllı şehir uygulamalarıyla tanıştırdı ve bu uygulamaları 81 ile yaymak üzere yola çıktı. Türk Telekom ilk olarak Karaman'ı, ardından turizmin incisi Antalya'yı ve sonrasında doğunun yükselen merkezi olan Kars'ı akıllı şehir uygulamalarıyla donattı. Türk Telekom teknolojileriyle donatılmış yeni nesil şehirlerde, trafikte bekleme süresi yüzde 25 oranında kısalırken, kaza oranı da büyük oranda azalıyor. Diğer yandan su ve elektrik tasarruf oranı yüzde 30'a ulaşıyor. Türk Telekom'un akıllı şehir teknolojileri ile yılda ülke genelinde 3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün hale geliyor.



700 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Türk Telekom'un Karaman ve Antalya'da kurduğu akıllı şehir uygulamaları kapsamında kablosuz iletişimden bugüne kadar 700 binden fazla kişi faydalandı. Yine şimdiye kadar Türk Telekom akıllı şehir sistemleri üzerinden toplamda 420.8 TB'lık veri iletişimi güvenli bir şekilde gerçekleşti. Türk Telekom'un akıllı şehirlerinde 500'den fazla hasta giyilebilir teknolojik cihazları kullanmaya başladı ve pilot uygulama kapsamında 500'den fazla bireyin sağlık verileri, nesnelerin interneti teknolojisiyle 7/24 takip altına alındı.



TASARRUF SAĞLANIYOR

Akıllı şehir çözümleri güvenlik, verimlilik, ekonomi, çevresel duyarlılık ve yaşam kalitesi gibi konularda şehirlere önemli katkılar sağlıyor. Akıllı durak, otopark, kavşak, aydınlatma, sulama, atık toplama, geri dönüşüm, güvenlik ve sağlık çözümleri ile belediyelerin işleri daha da kolaylaşıyor. Türk Telekom böylece, bireylerin daha konforlu bir yaşama ulaşmasını sağlarken, belediyelerin de temel giderlerinde önemli miktarlarda tasarruf etmelerini sağlıyor. Türk Telekom'un hedefi, Antalya, Karaman ve Kars'ta başlattığı akıllı şehir uygulamalarının sağladığı olanakları ve kaynak tasarrufunu Türkiye'nin 81 iline yaymak. Bu yolda da yaygın fiber altyapısı çok büyük önem taşıyor, çünkü fiber akıllı şehirlerin olmazsa olmazı durumunda.



ANLIK MÜDAHALE İMKÂNI

Yeni nesil şehirlerin kullandığı data miktarı çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. İşte bu ihtiyaca Türk Telekom'un güçlü fiber altyapısı yanıt veriyor. Akıllı şehirlerin gelişmesi, Türkiye'nin ekonomisinde istihdamda yeni iş kollarının doğmasını, iş süreçlerinde verimliliğin artmasını, hız ve işgücü tasarrufu elde edilmesini, uzaktan erişim ile daha iyi servis kalitesi ve sorunlara anlık müdahale imkânını sağlayacak. M2M aracılığıyla elde edilen güncel data sayesinde yenilikçi ürünlerin pazarlamasında hedef kitlelere daha kolay ulaşılması sağlanacak, büyük verinin (Big Data) daha kolay araştırılıp, işlenmesi ve otomasyon süreçlerinin optimize edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi mümkün olacak. Türk Telekom, 2023 yılının Türkiye'si için, en ileri teknolojileri geliştirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı yeni nesil teknoloji altyapısını sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.