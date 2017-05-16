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Dolar eriyor!
Dolar eriyor!
Giriş Tarihi: 16.5.2017
08:20
Güncelleme Tarihi: 16.5.2017
08:20
Dolar/TL'de ibre aşağı yönde gitmeye devam ediyor.
Kur şu dakikalarda 3.54 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.89'dan işlemde.
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