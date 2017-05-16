Dolar eriyor!

Giriş Tarihi: 16.5.2017 08:20 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 08:20
Dolar eriyor!

Dolar/TL'de ibre aşağı yönde gitmeye devam ediyor.

Kur şu dakikalarda 3.54 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.89'dan işlemde.
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Dolar eriyor!
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