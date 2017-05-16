Kilosu 4 bin 500 TL

Giriş Tarihi: 16.5.2017
Kilosu 4 bin 500 TL
Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi. Sütlüoğlu, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldiklerini söyledi.
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Kilosu 4 bin 500 TL
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