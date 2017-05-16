Kilosu 4 bin 500 TL

Dünyada
'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir
' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı
bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın
hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira
olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu
, "Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay
hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi. Sütlüoğlu
, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı
yapma çalışmalarında da sona geldiklerini söyledi.