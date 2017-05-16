Memur kravatı attı

Kamu kurumlarında yaz dönemi kıyafet uygulaması dün itibariyle başladı. Uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması, 15 Eylül'e kadar olan dönemde zorunlu olmayacak. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' kapsamında memurların belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla mahallinde ceketsiz, uzun veya kısa kollu gömlek uygulaması makam odalarına giriş ve çıkışlarda da uygulanacak. Ancak illerde sadece makam odaları yazdığı için, protokole dahil kamu görevlilerinin resmi kutlama törenlerine mutlaka takım elbise ile katılması isteniliyor ve kravatsız olarak çalışmalarına müsaade ediliyor. Kıyafetleri özel kanun, tüzük ve yönetmelikle tespit edilmiş personel (emniyet, jandarma, sağlık gibi) yazlık kıyafetlerini kendi kurumlarının usul ve esaslarına göre tatbik edecek. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların ise 22-24 dereceye ayarlanması gerekiyor.