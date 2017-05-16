Sanayiciler bürokraside reform bekliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri Çanakkale'deki temaslarının ardından gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yapısal reformda çözülmesi gereken en önemli katmanın bürokratik katılık olduğunu söyledi. Bahçıvan, "Türkiye'nin üç ortağı var; siyasetçi, özel sektör, bürokrasi. Bu üç ortaktan siyasetçi, Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi, refahının artması amacını taşıyor. Bu olmazsa, siyasetçi tasfiye oluyor. Özel sektör ise kâr etmek zorunda. Bu olmazsa, batıyor. Bürokrasinin ise siyasetçi ve özel sektörün büyüme yönünde yaptığı adımlara uygun hareket etmesi gerekiyor. Bunu yapmadığında cezası var mı, yok. Büyümeye katkı yapan, risk alarak katkı yapana ise ödül var mı, o da yok. En büyük yapısal reform, bürokrasi performansının farklı bir boyuta geçmesidir" diye konuştu.



FİKİR BİRLİĞİ DÖNEMİ

Bahçıvan, hükümete de ilginç önerilerde bulundu. Sanayi arazilerinin yatırımcıya uzun vadeli kiralanması yöntemini öneren Bahçıvan, sanayicilerin fabrika mülküne sahip olmasının uzun vadede rantiyeye yol açtığını vurguladı. Bahçıvan, arazisi kıymetlenen sanayicinin toprak rantını düşünmeye başladığını kaydederek, birçok ailede sanayi-toprak rantı ikilemi nedeniyle kavgalar yaşandığını anlattı. Bahçıvan, "Uzun yıllara yayılmış bir kiralama mekanizması olması lazım. Böylece sanayi yıllar içinde rantsal, kendisini sanayi dışına itecek deyim yerindeyse şeytana uyma noktasına girmesin. Zira kimin arsası değerlense, topraktan mı para kazanalım tartışması başlıyor. Aileler içinde sanayi-toprak rantı ikilemi nedeniyle kavgalar çıkıyor" dedi. Bahçıvan ekonomi politikaları üstünde fikir birliği sağlanması gerektiğini kaydederek, AK Parti'nin kongresinden sonra olası bir kabine reformuyla buna dönük ilk adımın atılabileceğine işaret etti. Bahçıvan, sonrasında da ekonomi politikaları üstünde fikir birliğinin sağlanmasına dönük adımlar atılacağına dair birtakım duyumlar geldiğini ifade etti.



ZAMAN KAYBI OLUYOR

İSO Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Okyay da bürokrasinin hata yapmamak için imza atmadığını, yapılan başvuruların uzun süre bekletilmesinin ise zaman kaybına neden olduğunu belirtti.



Tarım teknolojileri Çanakkale'nin çıkışı olabilir

Endemik bitkilerin yok olmasının tarım konusunda ciddi bir sorun olduğunu söyleyen İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Çanakkale'nin bu konuda şanslı olduğunu ifade etti. Çanakkale'nin akıllı şehir haritasını çıkarmayı planladıklarını kaydeden Okyay, şöyle konuştu: "Dünyayı da inceledik. Akıllı formaliteler önemli. Köylere baktığımızda, sadece 5-6 hane oturur halde. Çok göç var. Tarım alanları pek kullanılmıyor. Genç nüfusu geri getirmek lazım. Burada çok ağır sanayi yok. Geleceğe yönelik tarıma yönelik teknolojiler burasının çıkışı olabilir" dedi. Beşeri sermayenin her şeyin önünde geldiğini ifade eden Okyay, şöyle devam etti: "Beşeri sermaye her şeyin önünde geliyor. Para da olsa yatırım da olsa, beşeri sermaye yoksa anlamı olmuyor. "