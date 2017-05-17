17 Mayıs 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarının yükselmesi ile bir piyasalarda hareketlenme yaşanmış fakat düşen fiyatlar yatırımcıları mutsuz etmişti. geçtiğimiz günlerde 141 lira seviyesinde dolaşan gram altın fiyatları dünde 140 liraya kadar geriledi. Peki Çeyrek altın fiyatları son fiyatların ardından piyasada nasıl değer buldu. İşte altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın fiyatları şuanda 235 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 961 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise şuanda 142 lira

Altının gramı 142 liranın üzerinde

Güne yükselişle başlayan gram altın, 142 liranın üzerinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 141,6 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,29 artışla 142,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 952 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarında yükselişlere neden olmaya devam ettiğini söyledi.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini ifade etti. Bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 140,60 liranın destek, 142,60 liranın ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.