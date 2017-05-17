Doğu Karadeniz'de yabancı yolcu sayısı rekoru

Trabzon Havalimanından 2017'nin 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelen yabancı yolcu sayısında yüzde 114'lük artış yaşandı.

İç ve dış hatlar olmak üzere yılda 3,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Trabzon Havalimanı'na, 14 büyük gövdeli uçak aynı anda park edebiliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre, Trabzon Havalimanı'nda 2016'nın ocak ve nisan ayları arasında yapılan 7 bin 870 uçak seferi, bu yılın aynı döneminde yüzde 5'lik artışla 8 bin 166'ya yükseldi.

YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ

Özellikle her yıl artan bir oranda Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz ve Trabzon, havayolunu kullanan yolcu sayısını da arttırıyor.

Geçtiğimiz yılın ilk dört ayına göre kente gelen 8 bin 150 yabancı yolcu sayısı ise yüzde 114'lük artışla 17 bin 411'e yükselerek rekora imza attı.

Trabzon Havaalanı'nı 2016'nın 4 aylık döneminde 1 milyon 68 bin 623 yolcunun kullanırken, bu yıl içerisinde ise 1 milyon 121 bin 730 kişi tercih etti.

Yolcu sayısında gözle görülür bir yükseliş gösteren Trabzon Havalimanı'nda, ticari uçak trafiği ile yük taşımacılığı da artış gösterdi. Dış hatlarda yapılan ticari uçak seferi geçen yılın aynı döneminde 83 olarak tamamlanırken, bu yıl ise 128 olarak gerçekleşti.

Yine geçen yıl dış hatlarda bagaj, kargo ve postalardan oluşan 189 ton yük taşımacılığı, yüzde 108'lik yükselişle 393 ton olarak tamamlandı.