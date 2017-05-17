'Doktor kıyamet'ten flaş dolar açıklaması

Daha önce dolar/TL tahmininde bulunanlar ortalama 3.30 seviyelerinden bahsetti. Dünyaca ünlü yatırımcı Marc Faber ise dolar/TL'nin 3,10 seviyesine geleceği tahmininde bulundu.

Bloomberg'e konuşan Faber, TL tahvil ağırlığını artmayı düşünmediğini de belirtti. Faber, Türkiye'deki banka ve şirketlerin tahvillerine sahip olduğunu, bununla birlikte portföyündeki TL bazlı tahvil miktarını şu aşamada artırmayı düşünmediğini açıkladı.

DURUM TERSİNE DÖNEBİLİR

Hisse senetleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Faber, "Merkez bankalarının bastığı paralar ABD hisse senetlerine, tahvillerine, dolara ve gayrimenkullerine girdi. Bu durumun tersine dönmesini bekliyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR DEĞER GÖRÜYORLAR

Türkiye borsası ile New York'ta işlem gören Türkiye ETF'inin yıl başından bu yana dolar bazında gördüğü yükselişe işaret eden Faber, yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir değer gördüğünü söyledi.

GELECEK ASYA VE ÇİN'DE

Faber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin geçen hafta sonu Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin çok daha önemli olduğunu söyledi. "Avrupa Türkiye'yi bünyesine katmaya çok sıcak bakmıyor gibi görünüyor" diyen Faber, "Türkiye'nin geleceği başta Çin olmak üzere Asya'da" dedi.