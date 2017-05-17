'Türkiye Güney Asya Birliği'ne katılmak istiyor'

Diğer taraftan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, Türkiye ve Moğolistan'ın coğrafi konumları itibarıyla ASEAN üyeliğine uygun olmayacakları görüşünü dile getirdiğini aktaran Duterte, "Kesinlikle iki ülke, bu bölgenin parçası. Türkiye'nin bu konudaki duruşu karmaşık görünüyor. Bazen Asya ile Avrupa arasında bir köprü, bazen de Asya'nın bir parçası olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

YENİ İPEK YOLU GÖRÜŞMELERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

ASEAN, Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu'nda gündem maddelerindendi.

22 MAYIS ÖNEMLİ

Birlik, 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 2. Türkiye-Çin Forumu'nun da konu başlıkları arasında.

ASEAN NEDİR?

ASEAN, 1967 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Daha sonra, 8 Ocak 1984'te Bruney Darussalam, 28 Temmuz 1995'te Vietnam, 23 Temmuz 1997'de Lao PDR ve Birmanya ve 30 Nisan 1999'da Kamboçya da bu ülkelere dahil oldu.

Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.