Varlık Fonu’na uluslararası görev

Kısa süre önce kurulan Türkiye Varlık Fonu
(TVF), uluslararası organizasyonlarda yer almaya başladı. TVF, 28 ülkeye ait 30 ayrı fonu bulunduran Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildi. TVF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, IFSWF üyeliğinin uluslararası arenada kendilerine olan güvenin bir yansıması olduğunu belirterek, "IFSWF gibi prestijli bir uluslararası topluluğa kabulümüz, Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim yapısının ve şeffaflığının dünyanın en iyi yönetişim esasları kullanılarak tasarlanmış olduğunun bir göstergesidir. Türkiye Varlık Fonu'nun objektif ve uluslararası standartlara uygun prensipler ile yapılandırılmış olması dünyanın önde gelen fonlarıyla birlikte yeni ortaklıklar kurmasına zemin hazırlıyor. Türkiye Varlık Fonu global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi. IFSWF, ülke varlık fonlarına uluslararası yatırım ortamında güven duyulmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği Santiago İlkeleri sayesinde, varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.