170 bin isci aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı
istihdam seferberliğine hem
özel sektörün hem kamunun katkısı
tam gaz sürüyor. İstihdam seferberliği
kapsamında kısa sürede 1 milyonu
aşkın kişi iş buldu. 830 bin 150
kişilik istihdam özel sektör tarafından
sağlanırken, bu sayıya Haziran sonuna
kadar yaklaşık 170 bin kişi
daha
ekleneceği belirtildi. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
1 Ocak'tan 15 Mayıs'a
kadar 1 milyon 77 bin 367
kişiye
istihdam alanı oluşturduklarını
belirterek, "Bunların 4A'lı olanlarının
yani özel sektörde sigortalı olarak
istihdam edilen sayısı da 830 bin
150. Bunu geçen hafta 808 bin
küsurlu rakam olarak açıklamıştım.
Ama biz burada Bakanlık olarak
830 bin rakamını inşallah Haziran
sonu itibariyle 1 milyonun üzerine
taşımayı hedefliyoruz ve gidişat da o
başarıyı elde edeceğimizi gösteriyor"
dedi. İşsizlik oranının Şubat'ta yüzde
12.6'ya gerilediğini vurgulayan Müezzinoğlu,
önümüzdeki ayın
rakamının kesinlikle yüzde 12'nin
altında geleceğini vurguladı. Müezzinoğlu,
bu yıl tek haneli
rakamlara inileceğini kaydetti.
İNŞAAT İLK SIRADA
İstihdam şampiyonu iller hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, "İstanbul
192 bin 486 kişi. Antalya
ikinci, Ankara
üçüncü sırada. Sıralama İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Gaziantep
şeklinde gidiyor" diye konuştu. Sektör olarak ilk sırada inşaatın geldiğini anlatan Müezzinoğlu,
"192 bin 833 artı istihdam. Konaklama yine çok önemli. Perakende 70 binle, toptan ticaret 40 binle yine en çok istihdam oluşturan sektörlerimiz" dedi.
İSTİHDAM TAKVİMİ
Emniyet Genel Müdürlüğü: 2 bin 500 polis memuru adayı alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Zeytinburnu Be lediye Başkanlığı: 3 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Bandırma Be lediye Başkanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.
Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.
Çağ-Çağa Sulama Birliği: 1 geçici işçi alacak. Son başvuru 19 Mayıs.
Süleyman De mirel Üniversites i: 104 geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.
Süleyman De mirel Üniversites i: 4 engelli geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.
Pazaryeri Be lediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
İz mir Katip Çelebi Üniversites i: 29 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Orta Do ğu Te knik Üniversites i: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Sağlık Bilimleri Üniversites i: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Şırnak Üniversites i: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Çevre ve Şe hircilik Bakanlığı: 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Dicle Üniversites i: 24 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
İç işleri Bakanlığı: Bin 545 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.
Bayburt Üniversites i: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Hacettepe Üniversites i: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Orta Do ğu Te knik Üniversites i: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Yükse köğretim Kurulu Başkanlığı: 4 yükseköğretim kurulu uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 30 Haziran.
KAYNAK: TAKVİM