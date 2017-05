170 bin isci aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığıistihdam seferberliğine hemözel sektörün hem kamunun katkısıtam gaz sürüyor. İstihdam seferberliğikapsamında kısa sürede 1 milyonuaşkın kişi iş buldu.kişilik istihdam özel sektör tarafındansağlanırken, bu sayıya Haziran sonunakadar yaklaşıkdahaekleneceği belirtildi.1 Ocak'tan 15 Mayıs'akadarkişiyeistihdam alanı oluşturduklarınıbelirterek, "Bunların 4A'lı olanlarınınyani özel sektörde sigortalı olarakistihdam edilen sayısı da 830 bin150. Bunu geçen hafta 808 binküsurlu rakam olarak açıklamıştım.Ama biz burada Bakanlık olarak830 bin rakamını inşallah Haziransonu itibariyletaşımayı hedefliyoruz ve gidişat da obaşarıyı elde edeceğimizi gösteriyor"dedi. İşsizlik oranının Şubat'ta yüzde12.6'ya gerilediğini vurgulayanönümüzdeki ayınrakamının kesinlikle yüzde 12'ninaltında geleceğini vurguladı.bu yıl tek hanelirakamlara inileceğini kaydetti.İstihdam şampiyonu iller hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, "192 bin 486 kişi.ikinci,üçüncü sırada. Sıralamaşeklinde gidiyor" diye konuştu. Sektör olarak ilk sırada inşaatın geldiğini anlatan"192 bin 833 artı istihdam. Konaklama yine çok önemli. Perakende 70 binle, toptan ticaret 40 binle yine en çok istihdam oluşturan sektörlerimiz" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü: 2 bin 500 polis memuru adayı alacak. Son başvuru 18 Mayıs.Zeytinburnu Be lediye Başkanlığı: 3 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru 18 Mayıs.Bandırma Be lediye Başkanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.Çağ-Çağa Sulama Birliği: 1 geçici işçi alacak. Son başvuru 19 Mayıs.Süleyman De mirel Üniversites i: 104 geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Süleyman De mirel Üniversites i: 4 engelli geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Pazaryeri Be lediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru 22 Mayıs.İz mir Katip Çelebi Üniversites i: 29 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Orta Do ğu Te knik Üniversites i: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Sağlık Bilimleri Üniversites i: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Şırnak Üniversites i: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Çevre ve Şe hircilik Bakanlığı: 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Dicle Üniversites i: 24 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.İç işleri Bakanlığı: Bin 545 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Bayburt Üniversites i: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs.Hacettepe Üniversites i: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.Orta Do ğu Te knik Üniversites i: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.Yükse köğretim Kurulu Başkanlığı: 4 yükseköğretim kurulu uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 30 Haziran.