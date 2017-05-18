Promosyon 900 TL

Yaklaşık 11.5 milyon emekli için bankalar arasındaki yarış kızıştı. Artan rekabet, 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenen promosyonu yükseltti. Promosyon tutarı 900 liraya kadar çıktı. Ayrıca emeklilere özel hizmetler de çoğaldı. Faturalarda, alışverişlerde, tatilde indirim gibi imkanlar sunulurken; ücretsiz işlemler de arttı. İşte bazı bankaların uygulamaları:



AKBANK: 450 liraya varan nakit promosyonun yanı sıra banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, öncelikli hizmet, sıfır hesap işletim ücreti, ücretsiz havale ve EFT, bireysel kredilerde indirimli faiz oranları gibi imkanlar sunuyor.



FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı tüm ATM'lerden ücretsiz/komisyonsuz çekme, hesap işletim ücreti ödenmemesi, özel faiz oranları gibi fırsatlar sağlıyor.



ÜCRETSİZ HAVALE-EFT



İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon ödüyor. 31 Aralık'a kadar kredi kartı ve ek kartlardan yıllık ücret alınmaması, özel faiz, hesap işletim ücreti alınmaması, ücretsiz havale ve ayda 3 ücretsiz EFT gibi imkanlar sunuyor.



VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon veriyor. Maaşları VakıfBank ATM'lerinden ücretsiz çekme, maaş hesabına bağlı HGS etiketinin ücretsiz alınması, kredi kartı aidatı alınmaması, özel kredi faiz oranları gibi fırsatlar sağlıyor.



YAPI KREDİ: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Ücretsiz havale, özel faiz oranıyla ihtiyaç kredisi, ATM'den 3 bin lira günlük para çekme limiti, ücretsiz düzenli ödeme imkanları sunuyor.



ÖDEMEYİ İKİYE KATLADI



ING: Maaşını taşıyanlara 450 liraya varan promosyon ödüyor. Vadesiz mevduat hesabından 1 otomatik ödeme talimatı verip, 10 bin lira ve üstü tutarda 36 ay ve üzeri vadelerde ihtiyaç kredisi kullananların ise promosyonunu ikiye katlıyor. Bu kapsamda 1 aylık maaşı bin liranın altında olanlara 600, bin-2 bin lira arasında olanlara 750, 2 bin lira ve üzerinde olanlara 900 lira ödüyor. Kredide özel faiz oranları, ücretsiz işlemler gibi imkanlar da sunuyor.



50 LİRA EKLİYOR



GARANTİ: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik talimatı verenlere ek 50 lira bonus hediye ediyor. Paramatik'lerden bakiyenin tamamını tek tuşla ve kuruşu kuruşuna çekme, maaşı çekerken nakit çekim limit aşım ücreti ödenmemesi, maaş hesabı için hesap işletim ücreti alınmaması, özel faiz oranlarıyla gelir belgesiz kredi gibi fırsatlar da sağlıyor.



TEB: Maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı karşılığı promosyona ilave 50 lira bonus veriyor. Hesap işletim ve kredi kartı ücret muafiyeti, çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, birikimlere yüksek faiz, ATM'lerde 3 bin lira para çekme limiti gibi imkanlar sunuyor.



SU FATURASINDA YÜZDE 10 İNDİRİM



?DENİZBANK: Maaaşa göre 450 liraya varan promosyon öderken, emeklilerin maaşını şubelerine taşımalarını sağlayan müşterilere 'her emekli için 100 TL nakit' veriyor. Taşıt ve konut kredilerinde özel faiz uygularken; Deniz Bonus'tan otomatik ödeme talimatı verenlere 3 ay boyunca su faturasında yüzde 10 indirim yapıyor. Firmalarla yaptığı işbirlikleriyle indirimli tatil ve alışveriş imkanları da sunuyor.



KAYNAK: TAKVİM