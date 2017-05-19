Dünyanın en zenginleri 35 milyar dolar kaybetti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin günlük raporuna göre dünyanın en zengin 500 kişisi, ABD'deki siyasi krizin piyasalarda yol açtığı çalkantı nedeniyle 35 milyar dolar kaybetti.

87 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, şirketin hisselerinin yüzde 2.8 düşmesiyle 1 milyar dolar kaybetti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise, hisselerdeki yüzde 2.2'lik düşüşle 1.7 milyar dolar kaybetti ve en zenginler listesinde üçüncü sıraya geriledi. Zara'nın sahibi İspanyol işadamı Amancio Ortega da 355 milyon dolar kaybetmesine rağmen Bezos'un önüne geçip dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

EN ÇOK PARA KAYBEDEN İSİM ZUCKERBERG

Krizden en fazla etkilenen isim ise 2 milyar dolar kaybeden Facebook kurucusu Mark Zuckerberg oldu.

New York borsası, Trump hükümetiyle ilgili endişelerinin artmasıyla son 8 ayın en kötü performansını sergileyerek önceki günü sert düşüşle tamamlamıştı.

ABD'nin ilk milyarder Başkanı olan Trump, 3 milyar dolarlık serverine rağmen en zenginler listesinde yer almıyor. Listedeki 500 kişinin toplam servetleri bu yıl 455 milyar dolarlık artışla 4.9 trilyon dolara ulaştı.