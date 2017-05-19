Havadaki büyük buluşmaya Cumhurbaşkanlığı himayesi

Türkiye, 25-28 Nisan 2018'de Antalya'da, Medyacity'nin düzenleyeceği dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi geliştirilmesi hedeflenen Eurasia Airshow'da tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncuları bir araya gelecek.

Şova dayalı, uçuş gösterilerini de içeren organizasyon için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Dubai, Singapur, Farnbrough ve Paris Airshow gibi köklü airshowlardan biri olması hedeflenen Eurasia Airshow, birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Bu kapsamda en önemli desteklerden birisi de Cumhurbaşkanlığından geldi.

Eurasia Airshow'un Cumhurbaşkanlığı makamınca himaye edilmesi, Türkiye'nin uluslararası havacılık sektöründe ana oyuncular arasında yer alma vizyonunun önemli göstergesi olması bakımından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesiyle gerçekleştirilecek olmasının Eurasia Airshow'un önemini ve değerini daha da artırdığını belirten Eurasia Airshow Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz, "Eurasia Airshow'un Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilmeye layık görülmesinden onur ve gurur duyduk. Bu, etkinliğimiz için çok önemli bir destektir. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen tüm projelere baktığımızda, Türkiye'ye değer katacak projeler olduğunu görüyoruz. Eurasia Airshow'un da bu kapsamda değerlendirilmiş olması bizi gururlandırdı." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GLOBAL MARKASI OLACAK"

Dünyadaki Dubai, Singapur, Farnbrough, Paris Airshow gibi köklü organizasyonlara bakıldığında benzer şekilde devlet desteği alındığını vurgulayan Yenibertiz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile Eurasia Airshow'u hedeflerine daha güçlü bir şekilde taşıyacağına inanıyoruz. Dünyadaki diğer büyük çaplı airshowlarda benzer devlet himayeleri ile dünya çapında marka oluyorlar. Bu destek, uluslararası katılımcılar açısından bakıldığında organizasyona olan ilgiyi artırıyor.

Cumhurbaşkanlığımızın himayesi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi önemli kamu, kurum ve kuruluşları ile değerli destek ve katkıları için görüşmelerimiz başladı."

Yenibertiz, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow'un, Türkiye'nin uluslararası havacılık sektöründe Türk Hava Yolları ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) gibi önemli global markalarından biri olacağını vurguladı.

400'ÜN ÜZERİNDE FİRMA KATILIMI

Eurasia Airshow'u turizmin göz bebeği ve G-20 gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Antalya'da düzenleyeceklerine işaret eden Yenibertiz, şu bilgileri verdi:

"Yeterli altyapıya ve büyüklüğe sahip Türkiye'nin en işlek ilk 3 havalimanından biri olan Antalya Uluslararası Havalimanı içinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından tahsis edilen toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 65 chalet, 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı bulunacak. 400'ün üzerinde firma katılımı, 150'nin üzerinde askeri ve sivil delegasyon katılımıyla toplamda 100 bin civarında kişiyi Eurasia Airshow'da ağırlamayı hedefliyoruz."

Yenibertiz, etkinliğe yönelik yoğun bir tanıtım faaliyeti yürüttüklerini, bu amaçla birçok ülkede temaslarda bulunduklarını söyledi.

Katılımcılarla sözleşme süreçlerinin başladığını dile getiren Yenibertiz, "Ülkemize sağlayacağı katma değer açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı himayesiyle de omuzlarımıza ayrı bir sorumluluk aldık. Her anlamda başarmak zorunda olduğumuz, karşılığını vermemiz gereken bir sürece girmiş olduk." diye konuştu.

HAVA YOLLARININ LİDERLERİ ZİRVEDE BULUŞACAK

Bu organizasyonla ülkenin havacılıkta ürettiği, ortağı olduğu işlerin, iş modellerinin tanıtılacağına işaret eden Yenibertiz, aynı zamanda tüm tarafların buluşup iş konuştuğu, birbirlerinin kabiliyetlerinden haberdar olduğu, iş bağlantıları yaptığı bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

Yenibertiz, Eurasia Airshow için sektördeki bütün karar vericilerin, askeri ve ticari alanda hava aracı, alt parça ve sistem üreticilerinin, hava yolu şirketlerinin, uçak bakım şirketlerinin, askeri ve sivil delegasyonların katılım göstereceğini, en az 12 hava yolu şirketinin üst yöneticilerinin katılacağı bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

Ferhat Yenibertiz, 40 milyar dolarlık iş hacminin iddialı bir rakam olduğunu, bunun 2018'de gerçekleşmesini bekledikleri anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinden oluşacağını vurguladı.

UÇUŞ GÖSTERİLERİ RENK KATACAK

Organizasyonun hem ticari, hem askeri havacılık alanında yönelik olacağını anlatan Yenibertiz, hava gösterilerinin kalitesi, çok uluslu olması ve renkliliğinin de airshowun başarısı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Uçuş gösterileri için dünyadaki hemen hemen bütün ticari gösteri ekipleriyle temasa geçtiklerini ve adaylarla uçuş programları üzerinde yoğun mesai harcadıklarını ifade eden, Yenibertiz, Türk Yıldızları, Solo Türk, Breitling Jet Team, Red Arrows ve Airbenders'ın aralarında bulunduğu gösteri ekiplerinin organizasyona dahil edilmeleri için çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Yenibertiz, organizasyonda halka açık hava şovlarının da yer alacağını, bu gösterilere tüm Türkiye'den 7'den 70'e katılım beklendiğini ve hafızalarda iz bırakacak bir etkinliğe imza atacaklarını belirtti.

Ferhat Yenibertiz, organizasyona renk katmak amacıyla ayrıca dünyaca ünlü bir şarkıcının sahne alacağı büyük bir konser hazırlığı yürüttüklerini söyledi.