Milyonlarca aracı ilgilendiren düzenleme Meclis’ten geçti!

Meclis Genel Kurulu akşam saatlerinde hurda araçlar ile ilgili yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre hurdaya çıkarılması kararlaştırılan 20 yaşını geçmiş araçların vergi borçları affedilecek.

Bu karar; ülkemizde bulunan 355 bin kamyonu, kamyonet ile çekiciyi ve aynı zamanda 100 bin minibüs otobüs ile panelvanı ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra, 1.6 milyonu otomobil ile arazi taşıtı ve motosiklet de bu kapsamda değerlendirilecek. Ülkemizde yaklaşık 2.1 milyon bulunan araç bu karar kapsamına giriyor.

Yeni düzenlemeyle; 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa uygulanmaya başladıktan sonra 31 Aralık 2018'e kadar hurdaya ayrılmış araçların vergi cezaları ve 2016 yılının son gününe kadar verilen idari para cezaları affedilecek.