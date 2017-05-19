Yüksekova'nın yarım asırlık su sorunu çözülüyor

Valilik kararıyla Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yanına, ilçede yıllardır devam eden sorunları çözmeye dönük projeleri de ekledi.

50 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Yüksekova'da yaklaşık 50 yıldır devam eden içme suyu sorununu çözmek için "İçme Suyu Projesi" başlatıldı.

55 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

55 milyon liraya mal olması beklenen proje çerçevesinde farklı noktalarda iş makineleriyle çalışma yürüten yüklenici firma ekipleri, 2,5 kilometrelik kazı çalışmalarının ardından çelik boru döşedi.

Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın yeniden bir yapılanma ve değişim sürecine girdiğini söyledi.

İlçenin artık terörle değil hizmetle anılmaya başlandığını belirten Kaşıkçı, "13 kuyudan vatandaşımıza su veriyoruz. Bu su hiçbir arıtmaya, ilaçlamaya tabi tutulmadan doğrudan vatandaşımıza veriliyor. Devlet kararını verdi. Bu kapsamda 200 bin nüfusa hitap edecek bir proje hazırladık. Bu projenin tamamında 240 kilometrelik hat döşüyoruz. Bütün mahallelerimizde, sokaklarımızda hatların tamamı yenileniyor." dedi.