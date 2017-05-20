Sanayi bölgesi ‘Forex’te battı

Türkiye'de binlerce mağdur yaratan 'Forex
'e sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işadamlarının da para kaptırdığı ortaya çıktı. Türkiye'nin işletme sayısı olarak en büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak bilinen İkitelli OSB'de yüzden fazla işadamının 50 milyon eurosu forex piyasalarında buhar oldu. Olay şöyle yaşandı: 2015 yılında İkitelli OSB'deki sanayi sitelerinde forex seminerleri yapılmaya başlandı. 8 ayrı seminerin ardından birçok patron sisteme dahil olmaya başladı. İşadamlarının verdiği bilgiye göre, kendisini yakın zaman önce kapanan Referans Menkul Değerler ile Cebeli Tarık merkezli bir şirket olan FMTrader'ın Türkiye temsilcisi olarak tanıtan eski bankacı A.L ve ekibi bir yıl boyunca işadamlarının paralarını işletti. 2016'da A.L, kendisine para yatıran işadamlarına ortalama yüzde 13 oranında kâr payı dağıttı.
GEÇEN YIL KÂR ETTİLER
Sanayi bölgesinde ünü yayılmaya başlayan A.L'nin kapısı 2017'de daha fazla sanayici tarafından çalınmaya başlandı. Çoğunluğu KOBİ ve esnaf olan işadamlarından toplanan ve piyasalarda işletilen paranın miktarı 50 milyon euroyu buldu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10 Şubat'taki düzenlemesinin ardından rüzgâr tersine döndü. Bu süreçte Referans Menkul Değerler'in faaliyetlerine son verdiği haberini de alan KOBİ patronları soluğu A.L'nin yanında aldı. Önce işadamlarına paraların başka bir forex şirketine aktarıldığı bilgisini veren A.L bir hafta sonra ise ardından ortadan kayboldu.
PARALAR KAYIP
İşadamları ise mağdur olduklarını ifade ederek, soluğu mahkemede aldı. Konuyla ilgili olarak SABAH'a bilgi veren mağdur işadamlarının avukatı Halim Hasan Üstün konunun dolandırıcılık kapsamında incelendiğini ifade etti. Olayı doğrulayan İkitelli OSB yöneticileri de mağdur sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini belirterek, "Çoğu kişi de çevresinden utandığı için mahkeme dosyasına ismini eklemekten çekiniyor. Buradan toplanan paraların yurtdışına kaçırıldığını öğrendik" dedi.
17 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI
Bir dönem günlük işlem hacminin 17 milyar dolara kadar ulaştığı forex piyasalarında bugüne kadar binlerce kişi zarara uğradı. Mağduriyetlerin artması üzerine Sermaye Piyasası Kurulu, kaldıraçlı işlemlerde 1'e 100 olarak uygulanan kaldıraç oranını 1'e 10 olarak değiştirirken, 50 bin TL alt limit getirdi. Yeni yaptırımların ardından birçok forex şirketi kapanmak zorunda kaldı.