Bakanlık evlerde kullandığınız onlarca ürüne toplatma kararı verdi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasa Gözetimi faaliyetleri sonrasında güvenlik tehlikesi bulunduğu için 64 ürünün piyasadan toplatılması için karar aldığını açıkladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11'inci maddesi kapsamında, güvensizliği tespit edilen ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek mevzuat ile belirlenen süreçleri tamamlanan yaptırım kararlarına ilişkin bilgilere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi uyarınca aşağıda yer verilmiştir.

"ÜRETİCİYE BAŞVURUN"

Bakanlığımızca, 4703 sayılı Kanun kapsamında güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının mevzuat ile belirlenen süreçlerinin tamamlanmasını müteakip duyurulmasına devam edilecektir. Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerekmektedir.

Bu ilan, üreticilerin aşağıda yer verilen marka/model ürünlerine yönelik olup, üreticilerin tüm ürünlerini kapsamamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."

"64 ÜRÜNÜN TAMAMININ CE İŞARETLEMESİ KAPSAMINDA"

Konuyla ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak atanan SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Işıklar konu ile ilgili yapılması gerekenleri sıraladı; "Toplatma kararı verilen ürünler incelendiğinde 64 ürünün tamamının CE işaretlemesi kapsamında olduğunu görüyoruz. Bu ürünlerden 14 adedinin uygunluk değerlendirmesinde Onaylanmış Kuruluş zorunluluğu olduğunu, geri kalan 50 ürünün uygunluk değerlendirmelerinin üreticinin bizzat kendisi tarafından yapıldığını görüyoruz.



"İLK YAPMANIZ GEREKEN..."

Konuyla ilk önce tüketicilerimiz açısından bakalım. Siz bir ürün alacaksınız, bu ürünü evinize sokacaksınız aileniz bu ürünleri kullanacak ve bilinçli bir tüketici olduğunuzu varsayıyoruz. Ancak o ürünün hangi mevzuata hangi yönetmeliğe uygun olması gerektiğini bilmiyorsunuz. O anda yapabileceğiniz tek şey ürünün CE işareti taşıyıp taşımadığına bakmak olacak. Taşıdığını görüyorsunuz ve güvenerek ürünü satın alıyorsunuz. Ancak üretici firma mevzuata uygun olmadığı halde ürünlerine bilerek ya da bilmeyerek CE İşareti iliştirmiş. İşte bu yüzden Bakanlığımızın gerçekleştirdiği piyasa gözetimleri tüketicilerimizi ve toplum sağlığını korumak için büyük önem taşıyor. Ayrıca bu gözetimler, üreticilerimiz ve uygunluk değerlendirme kuruluşları arasında ki haksız rekabeti de önleyecek.

"KOSGEB DESTEĞİ VAR"

Ne yazık ki, özellikle küçük üreticiler, yanlış yönlendirildikleri için bilerek ya da bilmeyerek mevzuata uyum sağlayamıyorlar. Esasen ürünlerin uygunluk değerlendirmelerinde Onaylanmış Kuruluş görev alsın ya da almasın, ürün testlerinin akredite test laboratuvarlarında yaptırılması gerekiyor. Üreticilerin testlerini akredite laboratuvarlarda yaptırmaları halinde, test maliyetlerinin %50-70 arasındaki kısmı KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Ayrıca ülkemizde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş birçok özel ve kamu test laboratuvarları bulunuyor. Bu desteklere ve akredite laboratuvarlarımız bulunmasına rağmen üreticilerimiz hala uygunsuz ürünleri piyasaya sunabiliyorlar.

"ÖNCE KENDİLERİNE KANITLAMALILAR"

Üreticilerimiz mevzuat şartlarını tamamen karşılayarak hem toplum sağlığını hem de kendi firmalarının sürdürülebilirliğini riske atmamış olurlar. Özellikle CE İşaretini ürünlerine iliştirmeden önce iki kere düşünmeliler. Piyasaya sunulan bu ürünlerin sorumluluklarını kendilerinin taşıdıklarını unutmamaları gerekiyor. Bu ürünlerin insan sağlığına risk oluşturmadıklarını bağımsız bir kuruluşun yaptığı akredite testlerle önce kendilerine kanıtlamalılar. Söz konusu cezalarla karşılaşmamaları için üreticilerimize tavsiyemiz, ürünlerin üzerine CE işareti vurmadan önce mutlaka akredite test laboratuvarlarına başvurmalarıdır.