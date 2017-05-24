İstihdam garantili iş

Hükümet yeni dönemde gençliğe yönelik politikalara ağırlık verirken, kariyer merkezleriyle her ile yayılacak. İstihdam seferberliği için yerel aktörler devreye alınırken, hibe projeler de gençlere fırsat kapısı açacak. Bu kapsamda işsiz gençlerin işe yönlendirilmesi için 33 ilde 56 hibe proje devreye girdi. Hibe projeleri ilk etapta yaklaşık 15 bin gence iş kapısı açacak. Bu sayının yılsonuna kadar 50 bine ulaşması hedefleniyor. Eğitim-istihdamda yer almayan gençlerin oranı son 10 yılda yüzde 43.6'dan yüzde 24'e düştü. Hibe projeleri kapsamında 18 üniversite ve sanayi sektörü arasında işbirliği modeli geliştirilirken, 10 kariyer merkezi açıldı, yüzlerce genç kendi işini kurdu. Türkiye İş Kurumu işbaşı eğitim programlarının kapsamını genişletti. Sadece 2 çalışanı olan işyeri de bundan yararlanabiliyor. İşletmeler iş yönetim kalitesini artırmak için destek alırken, özel sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik meslek kurslarının sayısı da artıyor. Kurum özel sektörde işe yerleştirmede de yüzde 45 artış gösterdi. Son dönemde açık işler etkinleştirildi. Mesleki becerileri geliştirme programına ağırlık veriliyor.



PART-TIME ÇALIŞANLAR KAYITTA

İşletmelerin eleman bulmasını kolaylaştırmak için mesleklere göre sınıflandırmaya gidiliyor. Kısmi süreli (part time), çalışanlar da kayıt altına alınıyor. Artık özel sektör, üniversite diplomalı gençleri de kurum üzerinden talep ediyor. Kurum, işgücü yetiştirme kurslarını da talep edilen beceri, eğitim, meslek listesine bakarak açıyor. Böylece işverenin istediği pozisyonlardaki açıklar kapatılıyor.



KIDEMDE SON VİRAJA GİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili çalışmayı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunacaklarını belirterek, "EKK'nın istediği teknik çalışma tamamlandı" dedi. İş kazalarına karşı her ilde SKG ve İŞKUR müdürlerinden oluşan bir soruşturma komisyonu kurulacağını belirten Müezzinoğlu, kazaların analiz edileceğini söyledi.